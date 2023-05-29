Еще более 40 международных компаний могут релоцироваться в Казахстан

Правительство, Сенат, Экономика
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

67 международных компаний дали согласие на релокацию в Казахстан. Об этом в ходе правительственного часа в Сенате Парламента Казахстана заявил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Всего, по информации вице-министра, 401 компания, ушедшая из России, получила предложение от Казахстана о переносе своих офисов и производств в Казахстан.

«И на данный момент положительно ответили 67 компаний, а 25 уже завершили переезд», – сказал Айдаров.

Алмас Айдаров также перечислил названия компаний, которые уже релоцировались в Казахстан.

«Основные компании на слуху, по которым релокация завершена: американский Honeywell в Алматы открыл небольшое производство, TikTok, всем известно, перенес офис в Казахстан, InDriver в Казахстане, также сервисные центры перенесли Fortescue (Metals Group) австралийский, Alstom французский. И из последнего – Ozon (в новостях тоже активно публиковали) открывает логистический парк в Астане», – поделился замглавы МИД.

 

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