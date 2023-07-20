Финансирование новых бизнес-проектов в обрабатывающей промышленности обсудили в Правительстве

Заседание Государственной комиссии по модернизации экономики состоялось в Правительстве под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Участники рассмотрели вопросы финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности, развития транспортной инфраструктуры республики, а также реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

Кроме того, обсуждены меры по дальнейшему развитию телекоммуникационной и энергетической отраслей.

В заседании приняли участие руководители центральных госорганов, фонда «Самрук-Қазына», холдинга «Байтерек», национальных компаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, представители Национального банка и другие.