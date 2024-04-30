Токаев дал ряд поручений по выявлению адмбарьеров в отношении бизнеса
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Президент принял вновь назначенного уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана Каната Нурова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи глава государства подчеркнул необходимость активизации работы по защите прав предпринимателей.
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений, направленных на выявление административных барьеров в отношении бизнеса и разработку мер по их устранению, а также создание благоприятной среды для развития отечественного предпринимательства.