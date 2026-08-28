Токаев: На первом месте - интересы страны

Президент,Курултай
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на открытии первой сессии Курултая Республики Казахстан первого созыва, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Сегодня востребованы смелые, активные и квалифицированные руководители, не бегущие от ответственности, способные добиваться реальных изменений. Вероятно, будущие поколения с пониманием отнесутся к некоторым нашим недостаткам. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но если мы не доведем реформы до конца и упустим исторический шанс на пути построения Справедливого Казахстана, они нас никогда не простят», - сказал Президент.

В эпоху стремительных перемен, когда мир меняется с невероятной скоростью, бездействие, малодушие и безответственность неизбежно заведут нас в тупик. Несомненно, будущее страны зависит от заинтересованного отношения, энергии и патриотизма каждого депутата.

«Вы – профессионалы, достигшие успеха в различных сферах и накопившие богатый профессиональный опыт. Вы уже зарекомендовали себя как ответственные, неравнодушные к запросам людей и инициативные граждане. Рассчитываю, что теперь вы направите свой опыт на службу стране и будете плодотворно трудиться во благо дальнейшего развития Казахстана», - подчеркнул Президент.

По словам Главы государства, первый созыв Курултая открывает новую веху в развитии страны. Народ возлагает большие надежды.

«Вам предстоит оправдать это доверие и заниматься делами, приносящими реальную пользу обществу. Все ваши решения напрямую влияют на судьбу страны и будущее государства. Поэтому каждый шаг следует тщательно взвешивать и продумывать. На первом месте должны стоять интересы страны, а не личные интересы», - особо отметил Касым-Жомарт Токаев.

Курултай призван стать связующим звеном между государством и народом, объединяя нашу нацию вокруг общих целей. Действительно, согласие и сплоченность позволяют укреплять фундамент государственности и уверенно идти по пути прогресса.

«Благополучие и процветание возможны лишь там, где царит единство. Если мы сумеем сохранить наше единство и солидарность, то покорим еще немало высот и достигнем всех поставленных целей. Я твердо в это верю», - сказал Глава государства.

#Казахстан #Токаев #курултай

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