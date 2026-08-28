Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной короля Норвегии

Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования королю Норвегии Хокону VIII в связи с кончиной его отца Короля Харальда V, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Король Харальд V был выдающимся государственным деятелем, олицетворявшим единство, стойкость и впечатляющие достижения Норвегии. На протяжении своего долгого и славного правления Его Величество с достоинством и мудростью преданно служил стране, неизменно заботясь о благополучии народа и снискав его глубокое уважение и искреннюю любовь, – говорится в телеграмме.

Монарх ушел из жизни утром в больнице Осло. Он попал туда 17 августа на фоне лечения гемолитической анемии. В четверг появилась информация, что его состояние ухудшилось и оценивается как очень тяжелое.

Его преемником стал сын, принц Хокон, он выберет имя и примет присягу позже.

#Токаев #соболезнования #король #Норвегия

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