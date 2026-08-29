Токаев подписал Указ об образовании Аппарата Совета Безопасности

Новый государственный орган будет непосредственно подчинен и подотчетен Президенту страны
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», передает Kazpravda.kz.
В соответствии с документом в стране образован Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан.
«Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан образован как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан», — сообщили в Акорде.
Соответствующие изменения предусмотрены Указом Главы государства, направленным на дальнейшее совершенствование системы государственного управления страны.