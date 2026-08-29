Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия

Президент

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в Международный день действий против ядерных испытаний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана обратился к казахстанцам по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний. Глава государства напомнил о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и обозначил позицию Казахстана по вопросам ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. В этом году исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона, который на протяжении десятилетий наносил ущерб здоровью людей и окружающей среде.

По словам Главы государства, эта дата должна напоминать мировому сообществу о трагических последствиях ядерных испытаний и необходимости не допустить их повторения.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил об историческом решении Казахстана добровольно отказаться от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. По его словам, страна сделала выбор в пользу мира, безопасности и устойчивого развития, продемонстрировав ответственность перед будущими поколениями.

«Позиция нашей страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения неизменна: мы призываем к переговорам между ядерными державами, скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решительным многосторонним действиям с целью устранения угрозы применения ядерного оружия», - обратился Президент .

Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закрепленное в преамбуле Новой Конституции, остается одним из принципов внешней политики Казахстана.

Отдельно Глава государства остановился на развитии мирного атома. Он подчеркнул, что атомная энергия должна использоваться исключительно в созидательных целях.

Президент напомнил, что на общенациональном референдуме казахстанцы поддержали курс на развитие ядерной энергетики. По его оценке, это решение закладывает основу для экономического и научно-технологического развития страны на десятилетия вперед.

Касым-Жомарт Токаев назвал этот стратегический выбор частью преобразований, открывающих новый этап устойчивого развития Казахстана. Проводимые в стране реформы, отметил Президент, направлены на построение Справедливого, Прогрессивного и Чистого Казахстана.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #ядерные испытания

Популярное

Все
Интересы страны и граждан – миссия и ответственность Курултая
Профессионалы подземной вахты
Путевки в Лигу конференций и Премьер-лигу
Вместо живительной влаги щедро «льют» обещания…
Первый жеребенок лошади Пржевальского родился в Центральном Казахстане
Установочное заседание
В защиту авторских прав
На все сто!
Продавал обещания
Ход Динары Садуакасовой
Горняк и его команда
Казводхоз: на стадии масштабной трансформации
Конституция: подходы к международным договорам
Общественный диалог должен трансформироваться в действия
«Мы не просто закрыли полигон – мы превратили его в площадку для науки»
Говорят депутаты Курултая
Есть только миг
Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия
В трех селах ЗКО запустили водопровод за счет возвращенных активов
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
«Балхашский тигр» Туран проголосовал в Алматы
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
Основа нации: почему вопросы семейной политики станут ключевыми в Курултае
Начало большого пути
Название Курултай возвращает казахстанцев к великим традициям степной демократии
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Небо возможностей: как новые терминалы, транзитные авиахабы и маршруты связывают Казахстан с миром
Результаты явки на выборы в Курултай на 12.00
Токаев: Сегодняшние выборы – это лишь начало большой работы
Пропавшего ребенка нашли за 10 минут в области Абай
Народная партия Казахстана признает предварительные итоги выборов – Н. Шоканов
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
«Зеленое сердце» Семея
Челлендж в Вооруженных силах
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Минэнерго опровергло информацию о полной остановке работы КТК
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
Когда молчание делает соучастником преступления
Стартовала акция «Дорога в школу»
После старта агитации в электоральном рейтинге партий произошли изменения
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Курсай. Двенадцать лет спустя

Читайте также

Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной короля Нор…
Токаев: На первом месте - интересы страны
Токаев высказался о запрете соцсетей подросткам
Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи Курултая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]