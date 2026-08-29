Президент Казахстана призвал устранить угрозу применения ядерного оружия

Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением в Международный день действий против ядерных испытаний

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Казахстана обратился к казахстанцам по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний. Глава государства напомнил о закрытии Семипалатинского ядерного полигона и обозначил позицию Казахстана по вопросам ядерного разоружения и мирного использования атомной энергии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что Международный день действий против ядерных испытаний был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Казахстана. В этом году исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона, который на протяжении десятилетий наносил ущерб здоровью людей и окружающей среде.

По словам Главы государства, эта дата должна напоминать мировому сообществу о трагических последствиях ядерных испытаний и необходимости не допустить их повторения.

Касым-Жомарт Токаев также напомнил об историческом решении Казахстана добровольно отказаться от четвертого по величине ядерного арсенала в мире. По его словам, страна сделала выбор в пользу мира, безопасности и устойчивого развития, продемонстрировав ответственность перед будущими поколениями.

«Позиция нашей страны как одного из лидеров мирового антиядерного движения неизменна: мы призываем к переговорам между ядерными державами, скорейшему вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и решительным многосторонним действиям с целью устранения угрозы применения ядерного оружия», - обратился Президент .

Стремление к миру и дружбе со всеми государствами, закрепленное в преамбуле Новой Конституции, остается одним из принципов внешней политики Казахстана.

Отдельно Глава государства остановился на развитии мирного атома. Он подчеркнул, что атомная энергия должна использоваться исключительно в созидательных целях.

Президент напомнил, что на общенациональном референдуме казахстанцы поддержали курс на развитие ядерной энергетики. По его оценке, это решение закладывает основу для экономического и научно-технологического развития страны на десятилетия вперед.

Касым-Жомарт Токаев назвал этот стратегический выбор частью преобразований, открывающих новый этап устойчивого развития Казахстана. Проводимые в стране реформы, отметил Президент, направлены на построение Справедливого, Прогрессивного и Чистого Казахстана.