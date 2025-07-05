Глава МЧС вручил ключи от новой техники спасателям СКО

Общество
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На центральной площади Петропавловска прошла торжественная передача новой техники спасателям Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Ключи от машин вручил министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов.

Новое оснащение значительно усилит возможности региона в борьбе с пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями. Среди техники — машины быстрого реагирования и снегоболотоход, способный передвигаться в труднодоступных районах. Это особенно важно для СКО, где каждую весну возможны подтопления, а зимой — сильные метели.

«Хорошая техника расширяет наши возможности, но решающим остаётся человек — тот, кто умеет ею правильно распорядиться. Важно не только быть готовыми к вызовам, но и беречь всё, что помогает нам спасать жизни», — отметил Чингис Аринов.

На церемонии присутствовали сотрудники ДЧС, военнослужащие Национальной гвардии, представители акиматов и коммунальных служб — все, кто в этом году плечом к плечу боролся с паводками и обеспечивал безопасность на местах. Министр вручил благодарственные письма не только спасателям, но и участникам международных соревнований «Юный спасатель», которые проходили в азербайджанском городе Габала. Сборная Северо-Казахстанской области заняла второе место, достойно представив Казахстан на международной арене.

#СКО #МЧС #техника

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