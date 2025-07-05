Фото: МЧС РК

Ключи от машин вручил министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Чингис Аринов.

Новое оснащение значительно усилит возможности региона в борьбе с пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями. Среди техники — машины быстрого реагирования и снегоболотоход, способный передвигаться в труднодоступных районах. Это особенно важно для СКО, где каждую весну возможны подтопления, а зимой — сильные метели.

«Хорошая техника расширяет наши возможности, но решающим остаётся человек — тот, кто умеет ею правильно распорядиться. Важно не только быть готовыми к вызовам, но и беречь всё, что помогает нам спасать жизни», — отметил Чингис Аринов.

На церемонии присутствовали сотрудники ДЧС, военнослужащие Национальной гвардии, представители акиматов и коммунальных служб — все, кто в этом году плечом к плечу боролся с паводками и обеспечивал безопасность на местах. Министр вручил благодарственные письма не только спасателям, но и участникам международных соревнований «Юный спасатель», которые проходили в азербайджанском городе Габала. Сборная Северо-Казахстанской области заняла второе место, достойно представив Казахстан на международной арене.