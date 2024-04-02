Главбуха и замдиректора школы осудили за хищение бюджетных денег в Алматы

Ущерб возмещен в полном объеме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В период с января 2019 года по август 2023 года главный бухгалтер и заместитель директора по хозяйственной части, используя свое служебное положение, необоснованно начисляли выплаты из госбюджета. Ситуация изменилась после вмешательства прокуратуры Алмалинского района города.

В результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 11 млн. тенге.

«Виновных приговорили к 3 годам ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях», — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что ущерб возмещен в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.