К началу учебного года школы Астаны обеспечат новыми учебниками

Образование

В Астане в рамках подготовки к 2026–2027 учебному году ведется работа по обеспечению школ новыми учебниками и учебно-методическими комплексами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: акимат столицы

В целях полного обеспечения учащихся города Астаны необходимой учебной литературой в новом учебном году у 14 издательств было закуплено более 1 миллиона 200 тысяч экземпляров учебников и учебно-методических комплексов.

На сегодняшний день закупленные учебники и учебно-методические комплексы полностью доставлены в город. В настоящее время ведется работа по их распределению среди столичных школ.

Доставка учебной литературы в школы организована в соответствии с утвержденным планом, при этом приоритет отдается обеспечению всех учащихся необходимыми учебниками до начала нового учебного года.

До 31 августа планируется на 100 процентов обеспечить всех учащихся города Астаны учебниками и учебно-методическими комплексами.

Таким образом, в преддверии нового учебного года соответствующая работа по полному обеспечению столичных школ учебной литературой будет завершена. Это позволит снабдить учащихся необходимыми учебно-методическими материалами и организованно начать новый учебный год.

#Астана #школы #учебники

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