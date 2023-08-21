Голливудская звезда, "Капитан Марвел-2" и 150 мировых авторов: стала известна программа фестиваля ComicConAstana

15-17 сентября состоится ComicConAstana – международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оргкомитет фестиваля.

Фото: оргкомитет фестиваля ComicConAstana

Будучи одним из наиболее известных мировых фестивальных брендов ComicConAstana планирует принять около 70 тысяч гостей.

Мероприятие, которое состоится при поддержке Центра развития Астаны, станет еще одним важным шагом на пути укрепления обновленного статуса столицы не только в качестве ключевой площадки для официально-деловых мероприятий, но и как нового центра притяжения культурных событий, актуальных и интересных для молодежи страны.

В рамках фестиваля состоится конкурс косплея с общим призовым фондом 10 млн тенге. А любителей фантастических блокбастеров ожидает презентация эксклюзивных материалов.

Организаторы вновь представят аудитории аллею авторов комиксов и ярмарочную зону, где можно приобрести специальную атрибутику, аниме, комиксы, книги, изделия ручной работы или необычные товары. Планируется участие более 150 авторов из разных стран мира, включая Италию и Испанию, а также презентация новинок и эксклюзивов.

Приглашена на конвент и голливудская знаменитость, имя которой будет озвучено позже. Так, в 2019 году хедлайнером фестиваля выступил Пилу Асбек, исполнитель роли Эурона Грейджоя в сериале «Игра престолов».

В списке гостей, которые посетят фестиваль, значатся Илья Коммандер,Narga, Артем Харченко (CutTheCrap), Taryn, Geheichou, Ayuru, JGeek, Юлия Боярова, AngieArrow, EdisonPts, ЕвгенийПопадинец (UtopiaShow), AigeraDunamis, Тони Карк,DomerGrief, Anoir и другие.

Также в работе фестиваля примет участие профессиональный диктор с приятным баритоном, бессменный ведущий YouTube-канала IGM Антон Киреев.

Стоит отметить, что сервис TikTok присоединился к фестивалю в качестве официального партнера ComicConAstana. TikTok-хаусы, мобилографы и продюсеры (в числе которых ожидается участие знаменитых Jokeasses) присоединятся к работе специально созданной на площадке мероприятия контент-зоны.

Компания «Меломан» – официальный дистрибьютор студии Disney в Казахстане и странах СНГ – привезет в Астану фирменные стенды и представит предстоящие премьеры: «Создатель» (от режиссера «Звездные войны: Изгой-один», в кино с 28 сентября) и «Капитан Марвел 2» (в кино с 9 ноября).

Помимо этого, официальным партнером фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск. Представители Кинопоиска расскажут о серии амбициозных проектов, созданных совместно с Плюс Студией – продюсерским центром Яндекса, который занимается производством фильмов, сериалов, событий офлайн и онлайн для подписчиков Плюса.

В свою очередь, издательство BUBBLE представит аудитории фестиваля печатные эксклюзивные новинки и новости о фильме «Майор Гром: Игра».

Также на конвенте планируется создать интерактивную зону для техно-гиков, в рамках которой будет представлен разнообразный контент от производителей игр.

Прямо на главной сцене ComicConAstana будет организована трансляция финала 5-го сезона всемирного киберспортивного турнира по мобильному геймингу Red Bull M.E.O., где одной из дисциплин является Mobile Legends: BangBang – популярная в Казахстане видеоигра в жанре MOBA.

Для всех гостей фестиваля будет организована работа фуд-корта, а для самых маленьких посетителей будет работать детская зона.

«В целом программа фестиваля ожидается чрезвычайно насыщенной множеством параллельных событий. Фестиваль традиционно будет включать встречи со звездами, премьеры и спецпоказы, косплей-шоу, официальные презентации новинок. На текущий момент мы сформировали программу процентов на 70-80, но все еще ежедневно получаем и рассматриваем десятки концептуальных партнерских предложений, которые могут усилить контентный блок фестиваля. Фанатов ждет поистине фантастическое вторжение!» – пообещала генеральный продюсер фестиваля ComicConAstana Наталья Абрашкина.

Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: улица Сауран, 44.