Головкин доложил Токаеву о готовности сборной РК к Олимпиаде в Париже
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Глава государства принял президента Национального олимпийского комитета Геннадия Головкина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о готовности национальной сборной к Олимпийским играм в Париже.
Геннадий Головкин рассказал об отраслевых образовательных проектах и международной деятельности НОК. По его словам, укрепляется сотрудничество с Международным олимпийским комитетом, Олимпийским советом Азии и партнерами из других стран.
Особое внимание Национальный олимпийский комитет уделяет деятельности по защите прав спортсменов, отметил глава НОК.