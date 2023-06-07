Государству вернули налогов на 8 млрд тенге в Алматы

Прокуратура города Алматы выявила занижение налогов ТОО «KAZ Minerals Aktogay», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

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Надзорный орган установил, что ТОО «KAZ Minerals Aktogay» ежегодно выплачивает дивиденды холдинговой компании KAZ Minerals Aktogay Finance Limited.

По налоговому законодательству доходы от прироста стоимости, дивиденды, вознаграждения, роялти подлежат налогообложению по ставке 15%.

«Однако изучение налоговой отчетности показало, что ТОО ежегодно с 2018 по 2022 годы выплачивало вознаграждение в отношении нерезидента с удержанием налога по ставке 10% вместо требуемых 15%.

По требованию прокуратуры налоговый орган проверил деятельность товарищества на правильность исчисления и уплаты корпоративного подоходного налога. Указанные факты нашли подтверждение, и ТОО доначислили налогов в 8,2 млрд тенге», – проинформировали в ГП.

KAZ Minerals Aktogay полностью заплатило эту сумму.