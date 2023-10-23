Гранты есть, нет идей

Общество
13
Наталия Портнягина

Нарушения при исполнении гос­программы «Гранты для реализации новых бизнес-идей» выявила прокуратура Уральска в ходе проверки в городском Центре занятости населения.

По информации прокуратуры, за прошлый год на реализацию бизнес-идей 127 уральцев получили гранты на более чем 154 млн тенге. Из них 14 участников для подтверждения целевого использования денег предоставили фиктивные документы о приобретении мелкого рогатого скота, ранее снятого с учета ввиду убоя, или сельхозживотных, зарегистрированных на родственников. Есть факты, когда лица, получив гранты для бизнес-проектов, не осуществляли предпринимательскую деятельность.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора в судебном порядке удовлетворены требования о взыскании с восьми участников сумм в размере 5,1 млн тенге, с двумя заключены мировые соглашения о возврате 2,4 млн тенге, четверо добровольно возмещают в бюджет суммы полученных грантов. Шесть человек уже возвратили нереализованные гранты на более чем 4 млн тенге.

#уральск #нарушения #бюджет #бизнес #гранты

Популярное

Все
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
Дубль Еркебулана Нургалиева принес досрочное чемпионство футбольному клубу «Елимай» в Первой лиге
«Барсы» одолели «леопардов»
Девять лет пустых обещаний
Откроется еще одно консульство
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Спорт споткнулся о тендер?
Международную премию имени Тараса Шевченко получил выдающийся казахский писатель Роллан Сейсенбаев
Предъявите паспорт, гражданин!
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Впереди – турниры в Испании
А ведь могли решить на месте
Яблоневый сад превратили в наркоплантацию в Алматинской области
Как селу прокормить страну
Трудовая миграция: плюсы и минусы
Полицейская машина с нарушителем опрокинулась в кювет в Костанайской области
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Казахский язык вернули в программу вуза в Париже
Названа предварительная причина смерти мобилографа "Ирины Кайратовны"
Экзоты под пленкой
Гектары просят влаги
Уборку снега из будущего оплатил акимат в Павлодарской области
В прокат выходит полнометражный комедийный фильм «Келінжан-2»
Всегда думать о других
Алексею не было равных
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)

Читайте также

Первый снег ожидается в Астане в понедельник
Уральцы добились отмены повышения проезда на общественном т…
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]