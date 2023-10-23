Гранты есть, нет идей

По информации прокуратуры, за прошлый год на реализацию бизнес-идей 127 уральцев получили гранты на более чем 154 млн тенге. Из них 14 участников для подтверждения целевого использования денег предоставили фиктивные документы о приобретении мелкого рогатого скота, ранее снятого с учета ввиду убоя, или сельхозживотных, зарегистрированных на родственников. Есть факты, когда лица, получив гранты для бизнес-проектов, не осуществляли предпринимательскую деятельность.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора в судебном порядке удовлетворены требования о взыскании с восьми участников сумм в размере 5,1 млн тенге, с двумя заключены мировые соглашения о возврате 2,4 млн тенге, четверо добровольно возмещают в бюджет суммы полученных грантов. Шесть человек уже возвратили нереализованные гранты на более чем 4 млн тенге.