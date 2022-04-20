Бывшую супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба города Алматы проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.

По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.

Расследование продолжается.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, 17 марта 2022 года стало известно об аресте Гульмиры Сатыбалды. Антикоррупционной службой было начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды, его бывшей супруги Гульмиры и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

Позже сообщалось, что Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.

13 марта Антикор заявил о задержании и аресте Кайрата Сатыбалды.

«Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалды. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства», - проинформировали тогда в пресс-службе ведомства.

14 марта глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, подтвердил, что Кайрат Сатыбалды намеревался улететь в Дубай.