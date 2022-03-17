Антикоррупционная служба сообщила об аресте супруги Кайрата Сатыбалды, передает Kazpravda.kz.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.

Гульмира Сатыбалды задержана в порядке ст.128 УПК РК и водворена в ИВС Нур-Султана.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавил Антикор.

13 марта Антикоррупционная служба сообщила о задержании и аресте Кайрата Сатыбалдыулы.

"Антикоррупционной службой расследуется уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и хищения средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалдыулы. Проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства", - проинформировали в пресс-службе.

14 марта глава Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, подтвердил, что Кайрат Сатыбалды намеревался улететь в Дубай.