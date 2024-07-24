Хайретдин Болганбаев и Ахмет Байтурсынулы – соратники, борцы за независимость Казахстана, заложившие фундамент казахской государственности. Это люди высокого гражданского духа, образец нравственности, бескорыстия и преданности национальным интересам.

Хайретдин и Ахмет познакомились в 1913 году в Оренбурге. Об этом говорил Ахмет Байтурсынулы, давая показания во время следствия в органах НКВД в Кзыл-Орде 2 июня 1929 года: «Болганбаева я знаю с 1913 года. Впервые мы с ним встретились в городе Оренбурге. Он в то время учился и, когда я издавал газету «Қазақ», часто приходил ко мне. Он сотрудничал с газетой, но в редакции не работал. Во время гражданской войны я с Болганбае­вым не сталкивался и не видел его. Встретился с ним снова на I Всеказахском съезде Советов в 1920 году в городе Оренбурге, куда он приехал в чис­ле делегатов из Туркестана» (из протокола допроса).

Историк Турсын Журт­бай в своей книге «Ұраным – Алаш!» пишет: «Болганбаев Хайретдин родился в 1894 году в бывшей Акмолинской губернии, Акмолинском уезде, Нуринской волости. Преподаватель Петропавловской советско-партийной школы. Его статьи о жизни казахов, о политическом устройстве казахской общины, о безнадежном положении, о жертвах колониальной политики, о трудной судьбе жителей Туркестана были опубликованы в газетах «Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы». Член Акмолинского комитета «Алаш-Орды». В 1920–1921 годах преподавал в Оренбургской партийно-советской школе. Опубликовал статью, в которой открыто критиковал «Малый Октябрь» Голощекина. Смелый, умелый специалист, обладает значительными организаторскими способностями. Был амнистирован постановлением ВЦИКа».

Ахмет Байтурсынулы – выдающийся просветитель, прекрасный поэт и публицист. Он создал казахский вариант арабографичного письма, выпускал журнал «Маса», призванный пробудить дремлющую энергию национального самоутверждения.

В «Следственном деле № 2370 по обвинению Байтурсынулы, Болганбаева и других в преступной деятельности подпольной террористической организации алашордынцев в целях свержения Советской власти» (далее – «Следственное дело № 2370») читаем: «Байтурсынов Ахмет, 1870 года рождения, Костанайская область, Тургайский район. В его семье жена, трое детей. Член партии «Алаш», с 1921 года член ВКП (б), в 1921 году во время партийной чистки отстранился от дел и был исключен. В настоящее время беспартийный. Среднее специальное образование. Преподаватель КазПИ».

В анкетах НКВД Ахмет Байтурсынулы на вопросы о происхождении, социальном статусе и уровне жизни давал следующие пояснения: «Я с малолетства переносил унижения и издевательства по национальному признаку. Мой отец и старший брат отца были обвинены в протестах против злоупотреблений уездного начальства, за что и были сосланы в Сибирь». Когда Ахмету исполнилось 13 лет, его отец вмес­те со старшим братом Актасом Байтурсыновым поссорились с уездным начальником Яковлевым, и за то, что разбили начальнику голову, они были осуждены на 15 лет ссылки в Сибирь.

Историк Т. Борангалиулы пишет: «Хайретдина Болганбаева вспоминаем как пламенного деятеля, трудившегося во времена становления казахского печатного слова и посвятившего свою короткую жизнь борьбе за правое дело… Он один из первых казахских журналистов. Его статьи стали появляться с 1913 года в газете «Қазақ». По преданности делу Алашского движения, по призыву к просветительской деятельности, по журналистскому уровню он был ничуть не хуже других известных общественных деятелей того времени. Одним словом, это человек «без изъяна», как писал Магжан. Грандиозная фигура, человек, не имеющий себе равных, в советское время был незаслуженно забыт...»

Одним из главных выдвинутых обвинений следствия стала «связь» алашординцев Байтур­сынулы и Болганбаева «с руководителем пантюркистской организации и басмаческого движения Заки Валидовым для переговоров о совместных действиях против советской власти».

Заки Валидов в своих воспоминаниях «Борьба народов Туркестана и других восточных мусульман-тюрков за национальное бытие и сохранение культуры», опубликованных в Стамбуле в 1969 году, отмечает: «Командарм Первой армии Гай устроил нам с Ильясом Алкиным встречу с посланцами Казахстана, прибывшими в Оренбург в тот же вечер. Руководителями казахской делегации, состоящей из нескольких человек, были известный казахский писатель Ахмет Байтурсын и Хайретдин Болганбаев».

Доказано, что Хайретдин Болганбаев был направлен в Бухару в 1921 году как официальный представитель «Алаш» с секретной миссией для встречи с Заки Валиди. В реабилитационном протоколе и решении Верховного суда Казахской ССР от 4 ноября 1988 года читаем: «В 1921-м Байтурсынов, Букейханов, Болганбаев, Омаров, Сарсенов, Адилев собираются в комнате у Омарова, и там Байтурсынов читает письмо Валиди, написанное особым шрифтом. Валиди сообщает, что в Бухаре собралась большая сила, и просит для связи с ним прислать специального человека. Во время обсуждения этого письма они выносят решение об организации подпольной антиправительственной группировки и для налаживания связи с Валиди посылают Болганбаева. Он получает специальный мандат «Алаш», заверенный пе­чатью Тургайского отделения (в то время партия «Алаш» была уже распущена, и документы и печати сданы государству)».

В 1929 году Хайретдин Болганбаев был обвинен в том, что являлся членом подпольной контрреволюционной организации в Оренбурге по агитации Ахмета Байтурсынулы, и помещен в Бутырскую тюрьму, где вместе с ним находились А. Байтурсын­улы, А. Байтасов, М. Дулатов, Ж. Аймау­тов, М. Испулов, Г. Биримжанов, Х. Габбасов. 4 апреля 1930 года «тройка» ОГПУ-НКВД СССР приговаривает Ахмета Байтурсынулы и Хайретдина Болганбаева к высшей мере наказания – расстрелу, далее смертный приговор заменяют 10-летним сроком в ГУЛАГ. Именно тогда Ахмет Байтурсынулы написал «Бесік жыры» – колыбельную пес­ню. В ней он в завуалированной форме описывает положение народа, сравнивая его с младенцем, которого убаюкивают обещаниями о сказочном будущем…

В чем же был виновен Хайретдин Болганбаев перед советской властью? В стенограмме допроса от 12 января 1929 года читаем: «Я был не доволен советской властью, потому что не верил в строительство социализма, не верил в долговечность этой власти и смотрел на нее как на преходящее временное явление. Коммунизма на территории России я себе не представлял».

Ахмет Байтурсынулы называл идеи коммунизма «чужой гостьей», непонятной казахскому народу. И предупреждал казахов не обманываться насчет получения мнимой независимости, так как на самом деле власть, установленная в республике, чужая, она принадлежит центру, а респуб­лика – лишь исполнитель его воли. Так справедливо и четко определили пролетарскую государственность в контексте нацио­нальной идентичности лидеры и сторонники национально-освободительного движения «Алаш».

Супруга Хайретдина Болганбаева – Болганбаева (Хальфина) Рахима Галиакпаровна (справа)

В 1930 году Рахима Галиакпаровна Болганбаева (Хальфина) решила разделить трагическую судьбу своего мужа и вместе с детьми Ериком, Сериком и Гульнар выехала к месту его ссылки – из Петропавловска в Архангельск. Она обрабатывала шкуры промысловых зверей, шила из них ушанки, сапоги, продавала их и на эти деньги покупала еду, кормила своих детей и помогала мужу. Она, как жена декабриста, вместе с мужем Хайретдином отбыла установленный судом пятилетний срок наказания в Соловецком лагере особого наз­начения, затем они вместе вернулись на родину.

19 февраля 1957 года Рахима Болганбаева (Хальфина) написала письмо Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву: «Вот уже скоро 20 лет, а о муже ничего не известно. До сих пор я не знаю, за что тогда его взяли, на сколько лет осудили, в чем его вина и вообще жив ли он?..» Ей был дан ответ, что ее муж Хайретдин Болганбаев был осужден на 10 лет в исправительно-трудовой лагерь и, отбывая наказание, 22 сентября 1942 года умер от туберкулеза легких.

Однако теперь известно, что скрывали КГБ СССР от родственников. На самом деле Хайретдин Болганбаев был приговорен «тройкой» УНКВД Алматинской области к высшей мере наказания и 23 ноября 1937 года расстрелян.

Добавим, что Рахима Болганбаева (Хальфина) – дочь купца первой гильдии в Акмолинске Галиакпара Валиевича Хальфина, правнучка старшего султана Аманкарагайского округа Шынгыса Уалиханова, правнучка Коныркульджи Кудаймендина – потомка Таукехана, основателя и первого градоначальника Акмолы в 1832–1849 годах.

В 1935 году Рахима и Хайретдин прибыли из ссылки в Алма-Ату, где сняли квартиру, устрои­лись на работу. Но их счастье продолжалось недолго. Их как «неблагонадежных элементов» выселили в поселок Капланбек Келесского района Южно-Казахстанской области. А в 1937 году Хайретдина снова арестовали…

Рахима приехала в Акмолинск, но родственники избегали встреч с женой «врага народа». Она трудилась на нескольких тяжелых работах, чтобы прокормить двух сыновей и дочь, вырастила их достойными гражданами страны. Старший сын – Ерик Болганбаев – ветеран войны и труда, долгие годы работал в Центральном комитете совместно с Д. А. Кунаевым. Гульнар Болганбаева – многодетная мать, награжденная орденом Ленина, заслуженный учитель Казахской ССР. Младший сын Мурат – крупный организатор сельского хозяйства республики.

Похожей была и судьба семьи Ахмета Байтурсынулы.

13 января 1931 года Бадриса Мухаммедсадыккызы и Шолпан, жена и дочь Ахмета Байтурсын­улы, были сосланы в Томскую губернию. Из заявления Ахмета Байтурсынулы от 6 января 1933 года («Следственное дело № 2370»): «Постановлением коллегии КОГПУ 13 января 1931 года я был приговорен к заключению на 10 лет с конфискацией имущества и с высылкой семьи. Постановлением же КОГПУ от 21 ноября 1932 года я досрочно освобожден с высылкой в Северный край на три года. С приведением в исполнение вышеуказанного приговора жена моя Бодри-Сафа Байтурсынулы находится в ссылке в Томской губернии в Кривошеинском райо­не в деревне Жуково. Имея 56 лет от роду и страдая вдобавок серьезной болезнью, выражающейся в помрачении сознания и припадках, повторяющихся в день 4–5 раз, жена не только не способна к какой-либо работе, но и не может обходиться без посторонней помощи.

Ввиду сказанного прошу разрешить либо жене приехать ко мне, либо мне переехать к ней для совместного жительства, так как подобные перемещения не должны по существующим положениям на практике встречать возражения».

В 1934 году карательная машина так же внезапно, как и арестовала и наказала, ненадолго «смилостивилась», позволив семье Байтурсынулы воссоединиться. В октябре 1937 года Ахмет Байтурсынулы был снова арестован и вскоре расстрелян…

«Борьба нации успешна, когда в ней участвует весь народ. Поэтому народ должен проявить активность в этом деле и, не ожидая, что победа когда-нибудь настанет, должен идти вперед хотя бы малыми шагами и вести борьбу без остановки», – говорил Хайретдин Болганбаев.

Такие деятели, как Ахмет Байтурсынулы, Хайретдин Болганбаев, другие известные алашординцы, сверкали, словно звезды на небосклоне, многое сделали для своего народа. Сегодня мы не должны забывать о них. Их идеи, «Алаш» как символ нацио­нальной независимости продолжают жить.