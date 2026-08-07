Пушка, пережившая века

Чугунная пушка – один из самых известных экс­понатов. Глядя на массивное орудие, легко представить времена, когда Гурьев­ская крепость, на месте которой вырос современный Атырау, защищала побережье Каспийского моря. В XVIII–XIX веках пушки располагались на крепостных стенах, а после их сноса местные жители еще долго находили здесь пушечные ядра, холодное и стрелковое оружие, фрагменты воинского снаряжения.

Однако этот экспонат, по словам сотрудников музея, нашли не на территории крепости, а рядом с поселком Ракуша. Небольшое рыбацкое поселение было основано на берегу Каспийского моря в 1867 году. Каким образом тяжелое артиллерийское орудие оказалось там, до сих пор остается загадкой.

12-фунтовая чугунная пушка весит 1 920 кг. Она стреляла почти пятикилограммовыми ядрами на расстояние до 209 м. А отлили ее, предположительно, на Каменском чугунолитейном заводе в XVIII веке. Клеймо завода-изготовителя на орудии разглядеть невозможно, но пушка по своей конструкции практически полностью совпадает с орудиями, выпущенными именно там.

Как рассказывают в музее, орудие было обнаружено случайно в 1936 году во время строительных и земляных работ недалеко от нефтеперекачивающей станции и нефте­очистительного завода. Пушка долго была в земле, что помог­ло ей хорошо сохраниться.­ Какое-то время она находилась в частном владении, что случалось нередко: пушки часто использовали в быту как коновязи или элементы фундамента. Хотя власти сразу потребовали передать находку в областной центр, отсутствие транспорта и ее частный статус затянули процесс.

Семья, на подворье которой была обнаружена пушка, лишь в 1940 году уступила ее музею за 50 рублей – по тем временам очень значительную сумму. Так она стала одним из первых приобретений только что открывшегося Гурьевского областного краеведческого музея. Сегодня старинная пушка остается одной из самых узнаваемых в коллекции музея. Она напоминает о военной истории края и о людях, благодаря которым этот уникальный экспонат XVIII века удалось сохранить.