«Культуру кочевников Великой степи» представил Казахстан в Китае

В экспозиции представлено 279 уникальных археологических артефактов, знакомящих китайскую аудиторию с историей, искусством и традициями древних и средневековых кочевых народов Казахстана

Фото: МКИ РК

В Музее провинции Чжэцзян в городе Ханчжоу открылась выставка «Культура кочевников Великой степи», подготовленная Национальным центральным музеем Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В церемонии открытия приняли участие Генеральный консул Республики Казахстан в Шанхае Нурлан Аккошкаров, представители Казахского культурного центра в Пекине, руководство Национального центрального музея РК, директора китайских музеев, ученые, археологи и культурологи.

Три тематических раздела охватывают период от эпохи бронзы до Средневековья. Посетителям представлены ювелирные изделия, предметы вооружения, орудия труда, культовые атрибуты, образцы торевтики, керамики и тканей, отражающие культуру саков, усуней, хунну, кангюев и тюркских племен, а также развитие городов Великого Шелкового пути.

Особое место занимают реконструкция «Золотого человека» из Иссыкского кургана, образы знатной женщины государства Кангюй и воина-сюнну. Среди экспонатов также представлены золотые изделия из кургана Шиликти, Жалаулинского и Каргалинского кладов, находки из долины реки Арысь и городища Культобе, а также фрагменты шелковых тканей конца XIII – начала XIV века.

В рамках открытия выставки Национальный центральный музей РК и Музей провинции Чжэцзян подписали меморандум, предусматривающий совместные научные исследования, изучение памятников Великого Шелкового пути, обмен опытом и организацию археологических экспедиций.

Проект реализован в рамках культурного сотрудничества Казахстана и Китая в преддверии 35-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Выставка «Культура кочевников Великой степи» будет работать в Музее провинции Чжэцзян до 11 октября.