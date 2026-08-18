В год 35-летия закрытия Семипалатинского полигона в Курчатове проводят бесплатные экскурсии

В год 35-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона Национальный ядерный центр проводит цикл памятных и просветительских мероприятий, посвященных одной из важнейших страниц истории страны. Сегодня в Курчатове стартовали Дни открытых дверей в экспозиционном зале истории Семипалатинского испытательного полигона.

Мероприятие приурочено к годовщине закрытия Семипалатинского испытательного полигона и Международному дню действий против ядерных испытаний, ежегодно отмечаемому 29 августа по инициативе Республики Казахстан.

Главная цель Дней открытых дверей – сохранить историческую память о Семипалатинском испытательном полигоне, познакомить посетителей с этапами развития отечественной атомной науки и рассказать о пути Казахстана от страны, где проводились ядерные испытания, к одному из мировых лидеров в области ядерного разоружения и нераспространения.

Экспозиционный зал хранит уникальные исторические материалы, позволяющие проследить развитие отечественной атомной отрасли. Здесь представлены оригиналы научно-технических отчетов 1950-х годов, измерительные приборы, архивные фотографии, макеты и другие экспонаты, отражающие различные этапы деятельности Семипалатинского испытательного полигона.

Сегодня, 18 августа, экспозиционный зал принимает граждан Республики Казахстан. Для посетителей организованы экскурсии на казахском и русском языках. 20 августа День открытых дверей пройдет для иностранных граждан. Экскурсии будут проводиться на английском языке.

Спустя 35 лет после закрытия Семипалатинского испытательного полигона его история остается не только частью прошлого Казахстана, но и важным уроком для всего мира. Пройдя путь от ядерных испытаний к политике мира и нераспространения, Казахстан последовательно подтверждает приверженность идеалам ядерной безопасности и разоружения. Сохранение памяти об этих событиях является вкладом в формирование будущего, в котором подобные испытания никогда не повторятся.

