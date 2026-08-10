Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 августа в Казахстане отмечают День Абая. В этом году исполняется 181 год со дня рождения великого казахского поэта, просветителя, философа, композитора и общественного мыслителя Абая Кунанбаева. Его творчество стало одной из важнейших основ казахской письменной литературы и национальной культуры, сообщает Kazpravda.kz

Абай родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области, в семье Кунанбая Оскенбайулы, влиятельного старшины рода Тобыкты. Первоначальное образование будущий поэт получил дома, затем учился в медресе Ахмет-Ризы в Семипалатинске. Одновременно он посещал русскую школу. Абай изучал арабский и персидский языки, знакомился с богатейшим наследием Востока, читал произведения Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, Джами и Хафиза.

Не завершив обучение в городе, по настоянию отца Абай вернулся в степь и постепенно включился в общественную и административную жизнь. Он участвовал в разбирательстве споров, знакомился с обычным правом и традициями степного управления, совершенствовал ораторское мастерство. Уже тогда проявлялись его самостоятельность и стремление к справедливости. Во многих вопросах его взгляды расходились с позицией отца и представителей родовой знати.

Однако главным делом жизни Абая стали литература, просвещение и размышления о будущем своего народа. В стихах и знаменитых «Словах назидания» он говорил о ценности знаний и труда, нравственной ответственности человека, справедливости, единстве народа и необходимости постоянного интеллектуального развития.

Особое место в наследии Абая занимает диалог культур. Благодаря его переводам казахский читатель познакомился с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова и других авторов. Соединяя традиции казахской степи, восточной литературы и русской и европейской культуры, Абай существенно расширил интеллектуальные горизонты национальной литературы.

Абай оставил след и в музыкальной культуре. Его песни стали частью национального наследия, а поэтические произведения продолжают звучать со сцены, изучаться в школах и университетах, переводиться и издаваться за пределами Казахстана.

Сегодня наследие Абая воспринимается не только как памятник своей эпохи. Его размышления об образовании, труде, человеческом достоинстве, ответственности и развитии общества сохраняют актуальность и спустя более века.

Имя Абая носят улицы, школы, библиотеки, театры, университеты и другие учреждения. В 1995 году 150-летие со дня рождения поэта отмечалось при участии ЮНЕСКО, что стало международным признанием значения его наследия.

День Абая напоминает о человеке, который призывал общество не останавливаться в развитии, стремиться к знаниям и критически смотреть на себя и окружающий мир. Именно поэтому творчество Абая остается важной частью культурной и интеллектуальной жизни современного Казахстана.

По традиции в столице, других городах и на родине Абая проходят праздничные и тематические мероприятия.

Ранее пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днем Абая.