Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя

Культура,Литература,История
Дана Аменова
специальный корреспондент

Творчество Абая остается важной частью культурной и интеллектуальной жизни современного Казахстана

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 августа в Казахстане отмечают День Абая. В этом году исполняется 181 год со дня рождения великого казахского поэта, просветителя, философа, композитора и общественного мыслителя Абая Кунанбаева. Его творчество стало одной из важнейших основ казахской письменной литературы и национальной культуры, сообщает Kazpravda.kz 

Абай родился 10 августа 1845 года в Семипалатинской области, в семье Кунанбая Оскенбайулы, влиятельного старшины рода Тобыкты. Первоначальное образование будущий поэт получил дома, затем учился в медресе Ахмет-Ризы в Семипалатинске. Одновременно он посещал русскую школу. Абай изучал арабский и персидский языки, знакомился с богатейшим наследием Востока, читал произведения Навои, Фирдоуси, Низами, Саади, Джами и Хафиза.

Не завершив обучение в городе, по настоянию отца Абай вернулся в степь и постепенно включился в общественную и административную жизнь. Он участвовал в разбирательстве споров, знакомился с обычным правом и традициями степного управления, совершенствовал ораторское мастерство. Уже тогда проявлялись его самостоятельность и стремление к справедливости. Во многих вопросах его взгляды расходились с позицией отца и представителей родовой знати.

Однако главным делом жизни Абая стали литература, просвещение и размышления о будущем своего народа. В стихах и знаменитых «Словах назидания» он говорил о ценности знаний и труда, нравственной ответственности человека, справедливости, единстве народа и необходимости постоянного интеллектуального развития.

Особое место в наследии Абая занимает диалог культур. Благодаря его переводам казахский читатель познакомился с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ивана Крылова и других авторов. Соединяя традиции казахской степи, восточной литературы и русской и европейской культуры, Абай существенно расширил интеллектуальные горизонты национальной литературы.

Абай оставил след и в музыкальной культуре. Его песни стали частью национального наследия, а поэтические произведения продолжают звучать со сцены, изучаться в школах и университетах, переводиться и издаваться за пределами Казахстана.

Сегодня наследие Абая воспринимается не только как памятник своей эпохи. Его размышления об образовании, труде, человеческом достоинстве, ответственности и развитии общества сохраняют актуальность и спустя более века.

Имя Абая носят улицы, школы, библиотеки, театры, университеты и другие учреждения. В 1995 году 150-летие со дня рождения поэта отмечалось при участии ЮНЕСКО, что стало международным признанием значения его наследия.

День Абая напоминает о человеке, который призывал общество не останавливаться в развитии, стремиться к знаниям и критически смотреть на себя и окружающий мир. Именно поэтому творчество Абая остается важной частью культурной и интеллектуальной жизни современного Казахстана.

По традиции в столице, других городах и на родине Абая проходят праздничные и тематические мероприятия.

Ранее пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с Днем Абая. 

#Абай #поэт

Популярное

Все
Больше партийной ответственности, меньше лоббизма: эксперт назвал главные задачи будущего Курултая
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патриотизма
Кассовые сборы «Одиссеи» превысили миллиард долларов
Бейбарыс Ерсеит стал победителем ЧА по тяжёлой атлетике
В Кабмине оперативно обсудили ситуацию на пунктах пропуска на госгранице
Казахстан отмечает День Абая: 181 год со дня рождения великого мыслителя
Бахыт Есимова возглавила отдел в администрации Президента
Новые инфраструктурные и социальные объекты открылись в регионах Казахстана
Развитие производства и импортозамещение: как реализуются поручения Президента
Известного блогера Маха.dxb объявили в международный розыск
Аномальная жара возвращается в Казахстан
Двумя рекордами отметился Казахстан на ЧМ по лёгкой атлетике U20
В Болливуде впервые снимают новый фильм полностью в IMAX
Лежащую женщину пнули ногой по голове в области Жетiсу
Августовское ЕНТ началось в Казахстане
Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая
Первый центр отдыха для сотрудников МЧС открыли в Казахстане
Казахстанцам дали инструкции по защите аккаунта WhatsApp от взлома
В Шанхае отменили около 1,4 тыс. рейсов из-за тайфуна
Более 85% граждан доверяет Президенту К.Токаеву – соцопрос
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Казахстан стал чемпионом Азии по ММА
Токаев ознакомился со структурой Международной олимпиады по ИИ
Амурского тигра впервые выпустили в дикую природу Казахстана
Президент дал старт строительству трёх автодорог
Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино
Глава ExxonMobil представил планы по деятельности в Казахстане
Челлендж в Вооруженных силах
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»
Звезды, косплей и тысячи фанатов: чем удивит Comic Con Astana
Более 8 тысяч зрителей посетили «Игры будущего» в Астане
Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане
Семья как главная ценность
На возвращенные активы газифицируют сёла в Жамбылской области
Обнаженный мужчина вывесил флаг Казахстана на мосту в Нью-Йорке и бросился в реку
Investing.com – о Казахстане: Доверие становится новым капиталом
Молоко не пропадет
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Дан старт строительству автострады
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Канье Уэст в Алматы: организаторы концерта Ye сделали заявление по ситуации с «Кайратом»
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Возродить сквозное судоходство
Ресайклинг при ремонте дорог
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Дорога к звездам начинается на Земле
В Атырау появится уникальная локация
Какая рыба водится в системе Е-fish?
Главный полицейский Атырауской области проверил работу патрульных нарядов
Большие перспективы для села
Запущен комбинат – появится и кластер
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Лучших кинологов Нацгвардии определили в Актау
Вкус степи: лучших производителей кумыса выбрали в Астане

Читайте также

В Пекине отметили День Абая
Молодежь Астаны запустила видеочеллендж в честь Дня Абая
Глава государства: наследие Абая — источник подлинного патр…
В Астане отметят День молодежи фестивалем JASTAR DAY

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]