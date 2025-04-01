«Хорошие вещи показываете по уплате налогов» – Премьер похвалил Ломтадзе и Турлова

Цифровизация,Госуслуги,Банки и финансы,Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Как отметил Бектенов, вывод бизнеса из тени очень важен для экономики страны

Коллаж: Kazpravda.kz

Глава правительства Олжас Бектенов отметил важность совместной работы государства и банков по оказанию онлайн госуслуг гражданам и бизнесу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

На заседании правительства о взаимодействии государства и банковского сектора выступили руководители банков – председатель правления Kaspi.kz Михаил Ломтадзе и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Они рассказали о применении цифровых решений для интеграции госуслуг и представили свои ключевые проекты, которые делают процессы получения госуслуг удобными для граждан и бизнеса.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил достижения банковского сектора в сфере цифровизации и развития онлайн-сервисов. Внимание было уделено вопросам уплаты налогов и вывода бизнеса из тени.

«Успехи в части цифровизации, предоставления онлайн-сервисов впечатляют. Мы со стороны государства, конечно же, будем поддерживать дальнейшую цифровизацию процедур оказания госуслуг. Сейчас хорошие вещи показываете по уплате налогов. Это нам тоже нужно: вывод бизнеса из тени. Поэтому есть над чем совместно нам работать», — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что государство продолжит поддерживать банковский сектор в направлении дальнейшего развития и внедрения цифровых решений для упрощения госуслуг.

#налоги #банки #бизнес #Бектенов #Турлов #Ломтадзе

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