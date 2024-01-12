Информационно-пропагандистскую группу создали в МЧС

Первая встреча ИПГ с личным составом состоялась в Астане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о создании информационно-пропагандистской группы, передает Kazpravda.kz.

"Группа создана в целях пропаганды среди личного состава министерства идеологического, гражданско-патриотического, то есть в духе казахстанского патриотизма и верности конституционному долгу, идейно-нравственного воспитания, информирования по основным направлениям внутренней и внешней политики Казахстана и дальнейшего повышения имиджа МЧС", - пояснили в ведомстве.

В состав группы входят вице-министр по ЧС генерал-майор Бауыржан Сыздыков, председатель Комитета противопожарной службы полковник гражданской защиты Рамиль Камалов, а также начальники структурных подразделений МЧС.

Первая встреча ИПГ с личным составом состоялась в Астане. Информационно-пропагандистская группа встретились с личным составом столичного гарнизона и провела разъяснительную работу.

В рамках встречи были награждены 5 сотрудников, особо отличившихся при тушении пожара и ликвидации последствий ЧС.

В ходе встречи также был организован показ видеоролика о службе в органах гражданской защиты и концертная программа силами личного состава ДЧС г. Астана.