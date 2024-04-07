Информацию о паводковой ситуации в стране на 7 апреля дал МЧС

Паводки
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Проводится мониторинг паводковой ситуации на реках и водохранилищах с помощью аэровизуального обследования и использованием дронов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«В населенных пунктах Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях продолжается ликвидация последствий паводков, а также проведение противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ, откачка талых вод, укладка мешкотар инертными материалами, берегоукрепительные работы каналов, арычных систем, оповещение и эвакуация людей в безопасные места», - говорится в сообщении.

В Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, ЗКО остаются подтопленными 3702 частных жилых домов, 562 дворовых территорий, 1822 дачных домов и 73 зданий различного предназначения, а также 155 переливов автодорог. Силами МЧС и акиматов откачано более 7,4 млн м3 талой воды, проведена укладка более 966 тыс. мешкотар и 976 тыс. тонн инертного материала. Спасено и эвакуировано 72 284 человек, из них 17 217 детей, в пунктах временного размещения находятся 14 430 человек, из них 7 216 детей и 68 932 сельскохозяйственных животных отогнаны на безопасное расстояние. На телефоны «Горячей линии» поступило 1 009 звонков. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы в 20 регионах.

При этом привлеченными воздушными судами государственной авиации эвакуировано 2 607 человек, из них 760 детей (бортами МЧС РК-158, из них 26 детей, МО РК-2121 человек, из них 618 детей; бортами НГ РК-325 человека, из них 111 детей, АС КНБ РК-3 человека), доставлено 96 335 кг гуманитарной помощи.

На контроле находится 88 размывов автодорог, из них 4 моста и 83 дорожных полотен. Без транспортного сообщения остается 61 населенный пункт.

В аварийно-спасательных работах задействовано свыше 13620 человек и 1265 единиц техники, 386 водооткачивающих средств и 83 плавательных средств и 7 воздушных судов МЧС, МО, МВД, НГ, КНБ и местных исполнительных органов, организаций.

#казахстан #паводок #МЧС

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