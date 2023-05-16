Интим-салон накрыли в одной из квартир Алматы

В Алматы в одной из квартир многоэтажного жилого дома выявлен интим-салон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Скриншот с видео ДП Алматы

Заведение для занятия проституцией полиция выявила в одной из квартир жилого дома в микрорайоне «Мамыр» в ходе рейдовых мероприятий.

«В момент проверки в салоне «трудились» 9 девушек. Арендатора помещения привлекли к ответственности. А задержанных девушек доставили в управление полиции для установления личности. Им от 18 до 26 лет, приезжие из разных областей Казахстана. Кроме того, жриц любви проверят на соблюдение миграционного законодательства», – резюмировал начальник управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр.