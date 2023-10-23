Инвестора с проектом за 112 млрд тенге игнорировал акимат в Карагандинской области

Экономика
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

После вмешательства прокуратуры инвестор начал проект стоимостью свыше 112 млрд тенге в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа

Фото: пресс-служба прокуратуры Карагандинской области

Так, инвестор ТОО KyzylArayCopper при строительстве горно-перерабатывающего комплекса «Алмалы-2» стоимостью 112,5 млрд тенге и с созданием 700 рабочих мест долгое время не мог начать строить линии электропередачи через сельхозугодия из-за недоговоренности с крестьянскими хозяйствами.

Несмотря на значимость проекта, акимат проявлял пассивность.

Более того, аким Шетского района, нарушая требования Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении», заключил с ТОО меморандум о сотрудничестве с обременяющими обязательствами для инвестора.

После вмешательства облпрокуратуры меморандум отменен, договоренность с землепользователями достигнута и начато строительство ЛЭП.

В надзорном ведомстве напомнили, что для оперативного реагирования на обращения инвесторов создан фронт-офис и круглосуточно работает мобильная группа прокуратуры Карагандинской области (контактный телефон: 8 778 099 91 11).

 

 

 

#Карагандинская область #прокуратура #инвестор #защита бизнеса

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