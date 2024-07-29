Итоги полугодия МЧС: от паводков до профилактики

Правительство
108
Наталия Буланова
выпускающий редактор

С какими трудностями сталкивались в первом полугодии сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, как их преодолевали и какие планы строят на будущее, в обзоре редакции сайта PrimeMinister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зимой было объявлено около 4,5 тыс. штормовых предупреждений. Благодаря оперативной работе спасателей, удалось избежать трагических последствий на автодорогах и эвакуировать более 13 тыс. человек из зон риска. 

Профилактические мероприятия в отопительный сезон принесли значительные результаты. Количество пожаров снизилось на 14%, число погибших – на 9%, а детская смертность уменьшилась на 48%. 

Эти достижения подчеркивают важность своевременных профилактических мер и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. В настоящее время идет подготовка к следующему отопительному сезону. В рамках подготовки проводятся проверки жилых домов и устанавливаются новые пожарные датчики для обеспечения безопасности граждан.

В этом году наиболее сложным стал паводковый период, затронувший 12 регионов страны. Были затоплены более 11 тыс. жилых домов, размыло 150 участков автодорог и разрушено 11 мостов. В результате стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей.

Для эвакуации населения были использованы понтонные мосты, воздушная авиация и специальная инженерная техника. Осуществлялась масштабная переброска сил и техники в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой. В борьбе с паводками принимали участие более 63 тыс. человек, были задействованы свыше 7 тыс. единиц техники, более 1 тыс. водооткачивающих устройств, 418 плавсредств и 38 воздушных судов служб гражданской защиты.

Активное участие принимали военнослужащие МЧС. В настоящее время в их ведении находятся четыре воинские части, где активно укрепляется материально-техническая база для обеспечения готовности к будущим вызовам.

С 1 июня традиционно начался купальный сезон. По республике функционируют 708 разрешенных мест для купания. Для обеспечения безопасности граждан на водоемах функционируют порядка 400 спасательных постов МЧС. До начала, и весь купальный период проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности купального периода. Так, более 32 тыс. детей обучены навыкам плавания, подготовлены порядка 4 тыс. общественных спасателей. Ежедневно осуществляются рейды и патрулирования водоемов, их проведено уже около 29 тыс. За нарушение Правил безопасности на воде к административной ответственности привлечено 11,5 тыс. граждан.

С началом пожароопасного периода на территории республики осуществлено тушение 107 лесных и 6 степных пожаров. Для борьбы с природными пожарами пересмотрен Алгоритм управления и взаимодействия госорганов и организаций при реагировании на природные пожары. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС осуществляет свою работу республиканский оперативный штаб, где ведется круглосуточный мониторинг. В случае возникновения возгорания силы и средства МЧС незамедлительно привлекаются к ликвидации. В регионах созданы мобильные группы, проведены пожарно-тактические учения с природоохранными и лесными учреждениями. 

Впервые в практике на базе «Семей орманы» проведено республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024» с отработкой реагирования сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжается реализация мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров. 

За I полугодие по стране снижена гибель граждан на 15%, количество пожаров на 11%. По линии пожарной безопасности проверено свыше 11 тыс. подконтрольных объектов, выявлено порядка 85 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено 12 тыс. лиц.

Кроме того, на учете Министерства по ЧС находятся 614 селеопасных и 412 оползнеопасных участков. За ними ведется ежедневный мониторинг, а также аэровизуальные и наземные обследования. К примеру, масштабная работа проведена подразделениями «Казселезащита» в Заилийском Алатау по опорожнению шести потенциально опасных моренных озер, что позволило существенно снизить риски их прорыва. 

Для обеспечения сейсмической безопасности разработан Комплексный план развития сейсмологической отрасли до 2028 года. Также в сейсмоопасных регионах страны проведено Республиканское учение «Жер» для практической отработки органов сил гражданской защиты на случай ликвидации разрушительного землетрясения.

Отдельное внимание уделяется промышленной безопасности. Проводимая политика позволила снизить количество производственных аварий на 22%, уровень травматизма на 38%. За отчетный период проведены 372 проверки, выявлено свыше 15 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено 90 лиц. За грубые нарушения приостановлено 148 опасных производственных объектов.

Для снижения уровня аварий на опасных производственных объектах разработана Концепция развития промышленной безопасности по трем направлениям:

  • «Совершенствование нормативных правовых актов» 
  • «Цифровизация и автоматизация производственных процессов» 
  • «Повышение научного потенциала»

На особом контроле находится формирование государственного материального резерва. В этом году на ликвидацию паводков было разбронировано ценностей на сумму порядка 5 млрд тенге. Также оказана гуманитарная помощь Кыргызстану и Афганистану в виде продуктов питания и горюче-смазочных материалов.

МЧС продолжает укреплять материально-техническую базу подразделений и разрабатывает новые инициативы, включая создание Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций и Национальной морской профессиональной аварийно-спасательной службы.

В этом году для спасателей планируют закупить свыше 10 тыс. единиц пожарно-технического оборудования, 166 единиц специальной техники, для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ в рамках лизинга приобрести самолет и 5 вертолетов. Продолжается строительство 20 пожарных депо за счет республиканского и местного бюджетов. Завершается строительство уникального быстровозводимого модульного пожарного комплекса с общежитием. 

Завершена модернизация Центра управления в кризисных ситуациях, оснащенного современными информационными технологиями для единого управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В части улучшения социального пакета сотрудников органов гражданской защиты, при поддержке Главы государства и акимата Астаны с начала года 50 семей сотрудников столичного гарнизона получили жилищные сертификаты. Эту практику намерены продолжить и в регионах. Также на законодательном уровне решается вопрос по жилищным выплатам.

#паводки #итоги #МЧС #полугодие

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Почему самая известная дзюдоистка мира расплакалась на Олимпиаде
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
Рост экспорта в Китай железнодорожным транспортом составил 19%
Токаев освободил от должности зампредседателя КНБ
150 особей тюленей изымут для научных исследований в Казахстане
За первое полугодие Казахстан добыл 44,7 млн тонн нефти
Сумма просроченных займов физлиц приблизилась к 1 трлн тенге
Отбасы банк для кредитования по программе "Наурыз" привлек на KASE 170,5 млрд тенге
Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам
Человеку впервые пересадили титановое сердце
50 стартапов из ЦА пройдут программу резидентства в Кремниевой долине
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
АН-2 разбился в Акмолинской области
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Работу акимов будут оценивать по социальным индикаторам
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школ…
Олжас Бектенов ознакомился с развитием промышленности облас…
Главе правительства показали новый проект генплана города С…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]