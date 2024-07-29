Итоги полугодия МЧС: от паводков до профилактики

С какими трудностями сталкивались в первом полугодии сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, как их преодолевали и какие планы строят на будущее, в обзоре редакции сайта PrimeMinister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Зимой было объявлено около 4,5 тыс. штормовых предупреждений. Благодаря оперативной работе спасателей, удалось избежать трагических последствий на автодорогах и эвакуировать более 13 тыс. человек из зон риска.

Профилактические мероприятия в отопительный сезон принесли значительные результаты. Количество пожаров снизилось на 14%, число погибших – на 9%, а детская смертность уменьшилась на 48%.

Эти достижения подчеркивают важность своевременных профилактических мер и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации. В настоящее время идет подготовка к следующему отопительному сезону. В рамках подготовки проводятся проверки жилых домов и устанавливаются новые пожарные датчики для обеспечения безопасности граждан.

В этом году наиболее сложным стал паводковый период, затронувший 12 регионов страны. Были затоплены более 11 тыс. жилых домов, размыло 150 участков автодорог и разрушено 11 мостов. В результате стихийного бедствия спасателями было эвакуировано более 120 тыс. человек, включая 45 тыс. детей.

Для эвакуации населения были использованы понтонные мосты, воздушная авиация и специальная инженерная техника. Осуществлялась масштабная переброска сил и техники в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой. В борьбе с паводками принимали участие более 63 тыс. человек, были задействованы свыше 7 тыс. единиц техники, более 1 тыс. водооткачивающих устройств, 418 плавсредств и 38 воздушных судов служб гражданской защиты.

Активное участие принимали военнослужащие МЧС. В настоящее время в их ведении находятся четыре воинские части, где активно укрепляется материально-техническая база для обеспечения готовности к будущим вызовам.

С 1 июня традиционно начался купальный сезон. По республике функционируют 708 разрешенных мест для купания. Для обеспечения безопасности граждан на водоемах функционируют порядка 400 спасательных постов МЧС. До начала, и весь купальный период проводится профилактическая работа по обеспечению безопасности купального периода. Так, более 32 тыс. детей обучены навыкам плавания, подготовлены порядка 4 тыс. общественных спасателей. Ежедневно осуществляются рейды и патрулирования водоемов, их проведено уже около 29 тыс. За нарушение Правил безопасности на воде к административной ответственности привлечено 11,5 тыс. граждан.

С началом пожароопасного периода на территории республики осуществлено тушение 107 лесных и 6 степных пожаров. Для борьбы с природными пожарами пересмотрен Алгоритм управления и взаимодействия госорганов и организаций при реагировании на природные пожары. В Центре управления в кризисных ситуациях МЧС осуществляет свою работу республиканский оперативный штаб, где ведется круглосуточный мониторинг. В случае возникновения возгорания силы и средства МЧС незамедлительно привлекаются к ликвидации. В регионах созданы мобильные группы, проведены пожарно-тактические учения с природоохранными и лесными учреждениями.

Впервые в практике на базе «Семей орманы» проведено республиканское командно-штабное учение «Өрт-2024» с отработкой реагирования сил и средств в зоне чрезвычайной ситуации. В настоящее время продолжается реализация мероприятий по снижению рисков возникновения природных пожаров.

За I полугодие по стране снижена гибель граждан на 15%, количество пожаров на 11%. По линии пожарной безопасности проверено свыше 11 тыс. подконтрольных объектов, выявлено порядка 85 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено 12 тыс. лиц.

Кроме того, на учете Министерства по ЧС находятся 614 селеопасных и 412 оползнеопасных участков. За ними ведется ежедневный мониторинг, а также аэровизуальные и наземные обследования. К примеру, масштабная работа проведена подразделениями «Казселезащита» в Заилийском Алатау по опорожнению шести потенциально опасных моренных озер, что позволило существенно снизить риски их прорыва.

Для обеспечения сейсмической безопасности разработан Комплексный план развития сейсмологической отрасли до 2028 года. Также в сейсмоопасных регионах страны проведено Республиканское учение «Жер» для практической отработки органов сил гражданской защиты на случай ликвидации разрушительного землетрясения.

Отдельное внимание уделяется промышленной безопасности. Проводимая политика позволила снизить количество производственных аварий на 22%, уровень травматизма на 38%. За отчетный период проведены 372 проверки, выявлено свыше 15 тыс. нарушений, к административной ответственности привлечено 90 лиц. За грубые нарушения приостановлено 148 опасных производственных объектов.

Для снижения уровня аварий на опасных производственных объектах разработана Концепция развития промышленной безопасности по трем направлениям:

«Совершенствование нормативных правовых актов»

«Цифровизация и автоматизация производственных процессов»

«Повышение научного потенциала»

На особом контроле находится формирование государственного материального резерва. В этом году на ликвидацию паводков было разбронировано ценностей на сумму порядка 5 млрд тенге. Также оказана гуманитарная помощь Кыргызстану и Афганистану в виде продуктов питания и горюче-смазочных материалов.

МЧС продолжает укреплять материально-техническую базу подразделений и разрабатывает новые инициативы, включая создание Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций и Национальной морской профессиональной аварийно-спасательной службы.

В этом году для спасателей планируют закупить свыше 10 тыс. единиц пожарно-технического оборудования, 166 единиц специальной техники, для проведения аварийно-спасательных и поисковых работ в рамках лизинга приобрести самолет и 5 вертолетов. Продолжается строительство 20 пожарных депо за счет республиканского и местного бюджетов. Завершается строительство уникального быстровозводимого модульного пожарного комплекса с общежитием.

Завершена модернизация Центра управления в кризисных ситуациях, оснащенного современными информационными технологиями для единого управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В части улучшения социального пакета сотрудников органов гражданской защиты, при поддержке Главы государства и акимата Астаны с начала года 50 семей сотрудников столичного гарнизона получили жилищные сертификаты. Эту практику намерены продолжить и в регионах. Также на законодательном уровне решается вопрос по жилищным выплатам.