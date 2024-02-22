Из безработного – в предприниматели

Экономика
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Наталия Портнягина

Восемь малых грантов планируется выделить в этом году в рамках проекта Zhas Project на реализацию самых интересных бизнес-идей, предложенных западноказахстанской молодежью категории NEET.

фото из архива "КП"

Zhas Project нацелен на сокращение числа безработной молодежи, развитие потенциала, жизненных навыков и лидерских качеств. В регионе проект был реализован в 2019 и 2023 годах. В прошлом году заявки на участие в проекте подали около 50 человек. Специальная комиссия определила восемь победителей, которые получили гранты в размере миллиона тенге на реализацию бизнес-идеи. В настоящее время в области проводится разъяснительная работа для потенциальных участников проекта. По словам заместителя руководителя управления общественного развития ЗКО Медхата Камбетова, предпочтение будет отдано тем участникам, которые не работают и не обучаются, а также имеют низкий доход при наличии работы. Размер гранта остался прежним – один миллион тенге.

Сегодня в ЗКО проживают 187 635 молодых людей, уровень безработицы среди них составляет 3,6%. По итогам четвертого квартала прошлого года доля молодежи NEET – 3,7%. Сейчас это самый низкий показатель по республике.

В текущем году проект Zhas Project планируется запустить в 20 регионах страны через НАО «Центр поддержки граж­данских инициатив» при поддержке Министерства культуры и информации. В ЗКО проект будет реализован общественным объединением «Корган-М».

#проект #грант #бизнес #молодежь #Zhas Project

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