Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан
3
Флора Левина, область Абай
Чтобы повысить качество работы городского общественного транспорта, необходимо улучшить деятельность автопарков, считает председатель областного маслихата Куаныш Сулейменов. По его словам, эти предприятия давно нуждаются в расширении и более существенном финансировании. Но каким способом решать вопрос – посредством выделения сумм из бюджета или из карманов горожан, – пока непонятно.