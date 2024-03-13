Качество городских пассажирских перевозок уже несколько лет вызывает нарекания семейчан

– Вопрос возник не вчера. Было много жалоб от горожан по поводу низкого качества работы транспортников. Например, из 2 800 заявлений львиная доля связана именно с общественным транспортом. По этому поводу в город даже приезжал председатель партии «Amanat» Ерлан Кошанов, – говорит Куаныш Сулейменов.

Группа депутатов областного маслихата занялась изучением вопроса. Как выяснилось, в 2022 году в Семее насчитывалось 180 автобусов. Сумма финансирования по городскому бюджету тогда составляла 2,2 млрд тенге. В 2023-м на субсидии было выделено более пяти миллиардов тенге, тогда на линию вышло 240 автобусов. То есть наблюдалось увеличение общественного транспорта на 60 единиц.

– Субсидирование на 2024 год увеличится еще примерно на миллиард тенге. Соответственно, ожидается увеличение автобусного парка до 340 единиц. Это и есть та цифра, которая необходима для стопроцентного покрытия потребностей населения. Другое дело, что даже при таком раскладе на линии будет выходить гораздо меньше автобусов. Причина – наличие техники, имеющей большую степень изношенности, – говорит Куаныш Сулейменов.

Депутаты маслихата встретились с перевозчиками и лично ознакомились с проблемами автопарков. В ходе встречи выяс­нилось, что перевозчики, получая субсидии в сумме шес­ти миллиардов тенге, жалуются на нехватку средств для приобретения новых автобусов. Чтобы обеспечить Семей качественными пассажирскими перевозками, необходимо закупить еще 100 транспортных средств.

– Мы посетили завод «СемАЗ». Сегодня отечественное производство финансируется через Банк развития Казахстана и фонд «Даму» под 8%. То есть для приобретения машин они могут получить льготный кредит. В настоящее время один хороший низкопольный комфортабельный автобус стоит 85 миллионов тенге. Если они приобретут эти автобусы, то смогут получить от государства очень хороший кредит. Покупая по этой цене 100 автобусов, мы переходим к следующему этапу – импортозамещению. То есть наши деньги останутся в нашей же облас­ти. Например, 100 автобусов по 85 миллионов тенге в общей сумме будут стоить 8,5 миллиар­да тенге – сумма огромная и в два раза больше тех субсидий, что мы выплачиваем. Эти деньги останутся в Семее. С суммы приобретения опять же в бюджет области поступит почти миллиард тенге! Если же приобретать автобусы, к примеру, в Китае, оттуда мы налоги не получим. Мы хотим донести до перевозчиков, что право выбора, конечно же, за ними, но с точки зрения государства все-таки правильнее будет, если бы они приобрели эти автобусы по кредитной программе от отечест­венного производителя, – говорит Куаныш Сулейменов.

По словам председателя маслихата, автосборочный завод, в свою очередь, гарантирует выпуск автобусов в любом количестве и любой модификации.

Что касается повышения оплаты проезда до 100 тенге, то пока вопрос находится в подвешенном состоянии. В последние пять-шесть лет проезд в городе стоит 80 тенге для взрослых и 40 тенге для детей по карточке. Если же оплата производится наличными, то поездка обходится в 140 тенге.

Однако перевозчики отмечают, что содержать автобусы сегодня стало дороже. Если, например, солярка раньше стоила 75 тенге, то теперь – 280. Подорожали и запчасти.

– Поэтому перевозчики говорят, что резонным было бы уже сейчас, с учетом того, что нужно обновлять автопарк, увеличить субсидии. Нашему бюджету это обойдется почти в десять мил­лиардов. Очень высокая нагрузка, ведь бюджет Семея составляет около 80 миллиардов тенге. Все эти вопросы нужно обсуждать. Однозначно надо понимать: через год или два, если не предпринять никаких действий, мы столкнемся с тем, что экономика не выдержит, все наработанное в сфере пассажирских перевозок вернется к тому, что было два года назад, – поясняет Куаныш Сулейменов.

По словам председателя маслихата, субсидирование в первую очередь необходимо для того, чтобы избежать так называемого социального взрыва, а также для расширения автобусного парка и улучшения качества пассажирских перевозок.

– Произойдет увеличение субсидий или же повысится тариф – нужно обсуждать. Но, одно­значно, без этого дальнейшее развитие автопарков и их качест­венная работа невозможны, – подчеркнул председатель областного маслихата.

Еще одна больная тема для перевозчиков – «зайцы». Из-за желающих проехать задаром автопарки теряют ежедневно до 25–30 процентов прибыли. Для решения этой проблемы необходима совместная работа перевозчиков и полиции, ну и, конечно, сознательность пассажиров.