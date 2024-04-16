Как бизнесу возместят ущерб от паводков

Разработан порядок возмещения ущерба субъектам МСБ, пострадавшим от паводков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на правительство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшее время он будет принят.

«Возмещению будут подлежать стоимость утраченного имущества (здания, строения, оборудования), товарно-материальных ценностей, стоимость восстановительных работ поврежденных зданий, строений. Выплаты будут осуществлены из средств государственного бюджета и внебюджетных фондов в регионах», - говорится в сообщении Кабмина.

В настоящее время акиматы областей и региональные палаты «Атамекен» проводят активную работу по формированию списка пострадавших субъектов МСБ, определяют перечень оценочных компаний, адвокатов для оказания услуг МСБ, составляют предварительные суммы ущерба.



Пострадавшие объекты, преимущественно магазины, пекарни, парикмахерские, швейные цеха, кафе, теплицы, складские помещения, крестьянские хозяйства и другие объекты.

В НПП РК «Атамекен» действует «горячая линия» 1432.