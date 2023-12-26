Как гражданам предпенсионного возраста помогают найти работу в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

Более 15,1 тыс. человек трудоустроены в рамках проекта «Серебряный возраст», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда.

Фото: gov.kz

Как сообщается, с начала года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы 15 148 человек трудоустроены по проекту «Серебряный возраст». Всего в 2023 году по этому направлению планировалось трудоустроить 14 295 человек.

Участниками данного проекта могут стать безработные старше 50 лет до достижения пенсионного возраста. Для участия в проекте необходимо подать заявление в карьерный центр.

Стоит отметить, что финансирование проекта «Серебряный возраст» осуществляется центром трудовой мобильности путем предоставления субсидий на компенсацию части затрат работодателя на оплату труда безработным, трудоустроенным в рамках проекта.

«Размер субсидий составляет за первый год работы 70% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за второй год работы - 65% от размера зарплаты (но не более 30 МРП), за третий год работы - 60% от размера зарплаты (но не более 30 МРП). После завершения срока участия в проекте «Серебряный возраст» работодатель обязан трудоустроить человека, не достигшего пенсионного возраста, на постоянное рабочее место сроком не менее 1 года, а также человека предпенсионного возраста – до выхода на пенсию», — пояснили в министерстве.

Наибольшее количество трудоустроенных по проекту «Серебряный возраст» отмечается в Туркестанской (2103 чел.), Алматинской (1098 чел.), Карагандинской (1092 чел.) и Актюбинской (1056 чел.) областях.

Многие казахстанцы положительно отзываются об участии в проекте.

«Мне 57 лет. По образованию я инженер. Будучи безработным, я обратился в карьерный центр. Там предложили несколько вариантов работы, в том числе и по проекту «Серебряный возраст». Я прошел первичное краткосрочное обучение в учебном центре ТОО «ДЕДАЛ», потом был трудоустроен в эту же фирму портным спецодежды», – рассказал карагандинец Владимир Ким.

По словам мужчины, проект «Серебряный возраст» позволил ему почувствовать себя востребованным работником.

Также в ведомстве добавили, что в Карагандинской области по проекту «Серебряный возраст» трудоустроено 1092 человека, 82 из них - на постоянные рабочие места.

#занятость #МТСЗН #проект #Минтруда #трудоустройство #Серебряный возраст

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