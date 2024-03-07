Как найти работу по региональной карте занятости в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

Более 943 тысяч граждан будут трудоустроены в рамках реализации региональных карт занятости населения в 2024 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в целях исполнения поручения главы государства акиматами ежегодно утверждаются региональные карты занятости населения, в которых предусмотрены конкретные меры по трудоустройству граждан в рамках реализации национальных проектов, инициативы главы государства «100 новых рабочих мест на каждые 10 тыс. населения», трудовой мобильности населения, на субсидируемые рабочие места и вакансии, предоставляемые работодателями.

В этом году планируется трудоустроить более 943 тысяч казахстанцев.

Так, в рамках реализуемых проектов предусмотрено трудоустройство 69 тыс. казахстанцев, на субсидируемые рабочие места (в том числе выдача 9 тыс. грантов) – 193,8 тыс., на вакантные рабочие места – 318,1 тыс., в рамках инициативы главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» – 341,3 тыс., в рамках льготного микрокредитования молодежи под 2,5% годовых – 5,8 тыс., в рамках кредитования по проекту «Ауыл аманаты» – 15,2 тыс.

– Для информирования населения о создаваемых рабочих местах, а также обеспечения прозрачности процесса трудоустройства граждан запущен специальный функционал на Электронной бирже труда. Информация о вакансиях (в разрезе проектов, постоянных и временных рабочих мест) доступна для безработных, зарегистрированных в органах занятости и соискателей, ведущих поиск работы самостоятельно. Мониторинг трудоустройства проводится на основе сведений из информационных систем Минтруда, а проверка их достоверности осуществляется через регистрацию трудового договора, наличие пенсионных взносов и социальных отчислений, – отметили в ведомстве.

По данным местных исполнительных органов, по состоянию на 1 марта 2024 года трудоустроились 143,7 тыс. граждан, из которых порядка 65 тыс. на постоянные рабочие места, добавили в министерстве.

#занятость #Минтруда #карта #трудоустройство #регион

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