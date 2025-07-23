Решение о запуске пилотного проекта принято на заседании НПП «Атамекен» после многочисленных обращений от предпринимателей. Бизнесмены утверждают, что из-за нововведений терпят убытки, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Палата предпринимателей Костанайской области

В частности, компания «Лидер-2010» сообщила о значительном увеличении транспортных затрат после введения платы на ряде участков автодорог.

- Объездные маршруты удлиняют путь более чем на 300 километров, что не только невыгодно экономически, но и нарушает выстроенные логистические цепочки, - утверждает юрист предприятия Арман Молдагозин.

Специальная комиссия проедет по маршрутам предприятий, которые занимаются производством и доставкой социально значимых товаров, чтобы провести анализ, как платные дороги влияют на себестоимость хлеба, молока, яиц и прочих продуктов питания. Собранные данные передадут в областной филиал АО «НК «ҚазАвтоЖол» для последующего анализа.