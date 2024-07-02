Кто может получить бизнес-грант от государства на 1,5 млн тенге

Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

С 15 июля начнется второй поток приема заявок для получения бизнес-грантов на портале Business.enbek.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участвовать в конкурсе грантов может любой казахстанец, соотвествующий требованиям проекта. 

Так, участник должен относиться к одной из социальных категорий: лица с инвалидностью; лица с действующим статусом «кандас»; межрегиональные переселенцы; члены малообеспеченных семей; член многодетной семьи (супруг/супруга); лицо, воспитывающее ребенка с инвалидностью (супруг/супруга); получатели пособия по потере кормильца.

Размер гранта – 400 МРП (1 476 800 тенге). Стартовый капитал предоставляется на безвозвратной основе для запуска и развития своего дела.

Обязательно наличие сертификата об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» со сроком не более трех лет.

Приём заявок на второй поток будет проходить с 15 по 26 июля.

Что необходимо для подачи заявки, можно узнать здесь

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