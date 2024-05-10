Казахстан сократил расходы на судебные разбирательства за рубежом

Если бюджет на 2021 год составлял 25,6 млрд тенге, то в 2024 году он сокращен до 8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

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По информации официального представителя Минюста Талгата Уали, ведомство предпринимает меры к сокращению бюджетных расходов, предназначенных на представление и защиту интересов государства в иностранных юрисдикциях.

Так, к примеру, если выделяемый бюджет на 2021 год составлял 25,6 млрд тенге, то бюджет на 2024 год составил 8 млрд тенге.

При этом, в Минюсте отметили, что в течение года данная сумма будет корректироваться в сторону снижения. Оптимизация бюджета стала возможной благодаря пересмотру приоритетности дел, отказу от направлений работ, не имеющих процессуальных перспектив, а также пересмотру объема возмещаемых затрат.

Судебные и арбитражные разбирательства применяются в случаях невозможности достижения взаимоприемлемых условий для досудебного урегулирования.

Таким образом, в результате применяемых мер по сокращению количества споров удалось снизить данный показатель на 6 споров (с учетом трех новых споров).

Так, по итогам 2023 года в производстве министерства находилось 26 споров. Согласно статистике на 2024 год, в производстве находится 20 дел.