Как стабилизировать государственные финансы

Об инвестициях, инфляции, всеобщем декларировании и трансфертах из Нацфонда шла речь на пресс-конференции по итогам заседания Правительства

Коллаж: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прежде всего заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров проинформировал о ходе решения задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании по запуску нового инвестиционного цикла. Для этого актуализирована Концепция инвестиционной политики до 2029 года. Ее главная цель – привлечение не менее 150 млрд долларов прямых иностранных инвестиций и увеличение их притока в основной капитал до 23% к ВВП.

В нынешнем году число запущенных новых проектов должно составить 70. При этом 34 объекта уже введены в строй. В рамках ратификации Межправительственного соглашения с Катаром запланирована реализация девяти проектов с привлечением порядка 20 млрд долларов инвестиций.

Интерес к Казахстану в качестве инвесторов в этом году проявляют финансовые институты Группы Исламского банка и инвестиционные фонды стран Персидского залива. В ближайшее время ожидается подписание соглашения с Исламским банком развития на сумму более миллиарда долларов о финансировании и осуществлении водных проектов.

Есть также предварительное намерение о финансировании порядка 30 проектов на сумму более 7 млрд долларов в таких секторах, как управление водными ресурсами, строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры, здравоохранение, нефтегазовый сектор, образование.

Нурлан Байбазаров рассказал также о проводимой Правительством системной работе по улучшению бизнес-климата в стране. Так, принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам ведения бизнеса», в рамках которого снижено административное давление на законопослушных предпринимателей и сокращено число проверок. Работает Комплекс­ная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей».

– Принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в рамках которой поддержка будет оказываться наи­более эффективным проектам с акцентом на обрабатывающую промышленность. Оптимизированы условия субсидирования, расширены возможности по таким инструментам, как гарантирование, синдицированное финансирование и облигационные займы, привлеченные через БВУ и отечественный фондовый рынок, – проинформировал спикер.

За истекшие девять месяцев действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий охвачено около 18 тыс. проектов.

Что касается программ «Ауыл – Ел бесігі» и развития моногородов, то на сегодня до 1,4 тыс. инфраструктурных проек­тов реализуется в более чем 500 сельских населенных пунк­тах, 30 проектов – в 18 городах.

Начата работа по претворению в жизнь подписанного Главой государства Указа «О мерах по либерализации экономики». До конца 2026 года введен мораторий на создание новых субъектов квазигосударственного сектора. Продолжается передача соответствующих структур в конкурент­ную среду. В текущем году будет сформирован пул компаний, предлагаемых к приватизации. До конца 2028-го данный процесс завершится.

Вице-премьер акцентировал внимание также на том, что в республике сегодня наблюдается стабильное исполнение местных бюджетов.

– Мы столкнулись с невыполнением прогнозов по доходам республиканского бюджета. В то же время наблюдаем стабильное перевыполнение местных бюджетов. Это обусловлено бюджетным законодательством. Стабильные налоги – за местными бюджетами, а более волатильные, зависящие от внешних рыночных факторов (КПН, НДС), – за центром, – констатировал эксперт.

Чтобы устранить подобную разбалансировку, Правительством прорабатываются различные механизмы. Это использование перевыполнения бюджетов в счет досрочного погашения долговых обязательств местных бюджетов: бюджетные кредиты перед республиканским бюджетом, ГЧП-обязательства или долговые бумаги, казначейское управление свободной ликвидностью местных бюджетов и национальных холдингов и инс­титутов развития.

– Что касается использования средств Нацфонда, то сейчас он выполняет свою стабилизационную функцию. Конечно, Правительство предпринимает меры, чтобы сократить объемы изъятий, – отметил Нурлан Байбазаров. – Целевой трансферт будет направляться на проекты национального масштаба, где имеется экономическая отдача. Для этого усилена экспертиза таких проектов.

Проект нового Бюджетного кодекса сейчас находится на завершающем этапе обсуждения в Парламенте. Разрабатывается новый Налоговый кодекс, в котором предусмотрен сервисный подход налоговиков по обслуживанию налогоплательщиков путем цифровизации и улучшения администрирования. Предлагается сократить количество налогов, плат, сборов и налоговой отчетности. Также в проекте заложено сокращение неэффективных льгот и усиление стимулирования перерабатывающих отраслей.

Ожидается, что все предлагаемые меры дополнительно дадут около 1,8 трлн тенге поступлений в государственный бюджет.

– Дальнейшая работа и усилия финансово-экономического блока будут направлены на проведение структурных реформ, поиск новых точек роста, привлечение инвестиций, либерализацию экономики и модернизацию инфраструктуры, – подчеркнул Нурлан Байбазаров.

Затем последовала полуторачасовая сессия вопросов и ответов с участием заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Нурлана Байбазарова и министра финансов Мади Такиева.

Так, стало известно, что из Нацфонда меньше будут брать денег начиная с 2026 года. Чтобы выравнять соотношение между доходами и расходами, потребуется два-три года.

– С 2026 года пойдем на сок­ращение целевых трансфертов из Нацфонда. У нас бюджет социально ориентированный – до 60% уходит на соцподдержку (пенсии, социальные выплаты и так далее). При этом бюджет развития сегодня составляет всего 10%, это 2 триллиона тенге. Поэтому задача Правительства – увеличить его, чтобы он стал самодостаточным, – пояс­нил министр финансов Мади Такиев.

Министр признал, что доходы растут медленнее, чем расходы. За последние три года рост расходов составил 9 трлн тенге. Также ежегодно индексируются пенсии и стипендии.

– В следующем году придут еще 200 тысяч новых пенсионеров. Плюс мы сделали индексацию на уровне инфляции 8,5%. Таким образом, дополнительно 1,3 триллиона тенге появляются­ в расходах. А за три года у нас доходы выросли всего на 5 триллионов тенге. То есть разрыв сохраняется, и чтобы его уменьшать, мы используем средства Национального фонда, – пояс­нил глава Минфина, отвечая на вопросы журналистов.

Однако, по словам спикеров, «всегда есть большие проекты, на которые будет тратиться целевой трансферт».

Отвечая на вопрос о всеобщем декларировании, Мади Такиев­ напомнил, что в Казахстане завершился третий его этап, в ходе которого декларации предоставляли учредители юридических лиц и предприниматели. В рамках четвертого этапа – с 1 января 2025 года – декларации должны сдавать все граждане.

В соответствии с законом с 1 января 2025 года обязательной публикации подлежат декларации политических служащих. Однако это не коснется особо охраняемых лиц, сказал глава Минфина. Сам же он, как глава Министерства финансов, пообещал показать свою декларацию 1 января 2025 года.

Поинтересовались журналис­ты и насчет того, куда направят возвращенные в Казахстан незаконные активы.

По словам Мади Такиева, на специальном счету в ведомстве находится 176,9 млрд тенге. Эти средства будут направлены на приоритетные инфраструктурные проекты. Сейчас ведомство готовит их перечень.

– Когда деньги будут направлены на эти проекты, мы открыто вам покажем, куда они тратятся, –

заверил Мади Такиев.

На пресс-конференции говорили и о привлечении инвес­тиций, мерах по сдерживанию инфляции, курсе доллара, зарплатах казахстанцев, создании качественных рабочих мест, прохождении отопительного сезона, строительстве АЭС.