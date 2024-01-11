Что делать при лавине в горах?

Меры безопасности в горах в зимний период опубликовали в МЧС, передает Kazpravda.kz.

Выходить одному в горы категорически запрещается. Выбирать нужно безопасный маршрут, советуют спасатели.

"Если, случилось так, что вы попали под лавину, в первую очередь, нужно как можно быстрее избавиться от рюкзака, лыж, сноуборда и стараться плавательными движениями, руками ногами передвигаться так, чтобы как можно дальше оставаться на поверхности. Если вас засыпало, категорически запрещается кричать, нужно отдышаться, понять, как ты находишься: вверх головой или вниз головой. Для этого нужно сплюнуть и таким образом понять свое местоположение и ждать помощи", - говорится в сообщении ведомства.