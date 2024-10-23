Какие бизнес-проекты на госгранты реализуют казахстанцы

Более трети от общего количества грантов получили многодетные семьи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

С 2022 года в рамках оказания активных мер содействия занятости гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 39 763 гранта для реализации новых бизнес-идей. Всего за последние три года планировалось выдать 38 тыс. грантов.

Многие казахстанцы, получая гранты, успешно реализуют свои бизнес-проекты. Одним из таких примеров стала жительница Алматинской области Жанар Иманбаева, которая получила государственный грант в размере 400 МРП. Многодетная мама зарегистрировала ИП «Хадиша дәмдері», купила оборудование и открыла цех по производству полуфабрикатов.

«Я в 2023 году успешно прошла обучение по проекту «Бастау Бизнес», получила сертификат. Защитив свой проект «Замороженные полуфабрикаты», получила грант. На выделенные деньги приобрела необходимый инвентарь. На сегодняшний день в моем цехе работают 5 человек. Заключено 4 договора со школьными столовыми на предоставление полуфабрикатов», – рассказала она.

Еще одним успешным примером является столичная жительница Бота Турарбаева. В 2023 году в рамках проекта «Бастау Бизнес» она обучилась основам предпринимательства, приняла участие в конкурсе и выиграла грант в размере 400 МРП. На полученные деньги приобрела оборудование для сублимации ягод, фруктов и конфет, на данный момент занимается фуд-флористикой.

«Я одна воспитываю троих детей. Когда работала педагогом, часто наблюдала болеющих детей и мам с низким гемоглобином. Я задумалась, почему бы не придумать подарки из вкусных и полезных сладостей. Находясь в декретном отпуске прошла обучение по проекту «Бастау Бизнес», дополнительно прошла курс фуд-флориста. Благодаря полученному финансированию я закупила оборудование и приступила к реализации своего проекта», – рассказала Бота Турарбаева.

По ее словам, чтобы дальше развивать свои навыки она прошла курсы кондитера по изготовлению шоколада и домашнего зефира. На данный момент предпринимательница расширила свой бизнес и открыла студию «Botadan syi», также обеспечила работой еще двух женщин.

В Минтруда напомнили, что безвозвратные гранты предоставляются на конкурсной основе гражданам, относящимся к социально-уязвимым слоям населения, при условии их регистрации в качестве безработного или индивидуального предпринимателя (со сроком регистрации не более трех лет) до подачи заявления.

Гранты не предоставляются на потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

В разрезе категорий получателей 16 734 гранта выдано многодетным семьям, 5 142 гранта – лицам с инвалидностью, 3 498 – родителям, воспитывающих детей с инвалидностью, 1 611 – получателям адресной социальной помощи, 1 024 – получателям выплаты по потере кормильца, 11 754 – другим категориям.

Наибольшее количество грантов выдано в Кызылординской (6,5 тыс.), Туркестанской (6,4 тыс.) и Жамбылской (4,7 тыс.) областях, наименьшее количество – в области Улытау (286) и Костанайской области (963).

Безвозмездные гранты были выданы на: животноводство – 13 467, растениеводство – 474, приобретение инвентаря, орудий труда – 9 488, приобретение технологического оборудования – 15 678, аренду помещения – 656.

В следующем году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов.