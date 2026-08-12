ООН заявила о росте глобальной безработицы среди молодежи из-за ИИ

Айман Аманжолова
корреспондент

Согласно докладу агентства ООН по вопросам труда, в прошлом году показатель увеличился с 12,3% в 2023 году, что эквивалентно 67 млн человек по всему миру, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Фото: Kazpravda.kz

В 2025 году увеличился глобальный уровень безработицы среди молодежи. Это связано с замедлением экономического роста, низким темпом создания рабочих мест, а также с внедрением искусственного интеллекта в различные трудовые сферы. Об этом 11 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Международной организации труда (МОТ).

«Глобальная безработица среди молодежи в 2025 году выросла, поскольку замедление экономического роста, геополитическая напряженность и вялый темп создания рабочих мест затрудняют поиск работы для молодых людей, <...> искусственный интеллект может усилить растущее давление на рынок труда», — говорится в публикации.

Согласно докладу агентства ООН по вопросам труда, в прошлом году показатель увеличился с 12,3% в 2023 году, что эквивалентно 67 млн человек по всему миру. Доля молодежи, которая не работает и не учится (NEET), достигла 20%, составив более 257 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы зафиксирован в арабских государствах (26,2%) и странах Северной Африки (22,6%). Резкое ухудшение ситуации отмечено в богатых регионах: в Северной Америке показатель вырос до 9,8% против 8,3% в 2023 году. В Северной, Южной и Западной Европе уровень безработицы среди молодежи составил 15%.

Агентство отметило сокращение числа вакансий, требующих среднего уровня квалификации, — в офисной, административной, торговой и производственной сферах. Эти должности традиционно были стартовыми для выпускников школ и университетов.

Дополнительное давление на рынок труда оказывает развитие технологий. По оценкам организации, 6,1% рабочих мест, занимаемых людьми в возрасте от 15 до 29 лет, наиболее подвержены изменениям из-за искусственного интеллекта. В докладе подчеркивается, что, если всего 10% этих позиций исчезнут, около 5,6 млн молодых специалистов останутся без работы.

 

#ООН #безработица #молодежь #ИИ

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