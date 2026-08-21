Казахстанцы смогут трудоустроиться в Южной Корее по системе EPS

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минтруда разъяснили порядок отбора граждан Казахстана для трудоустройства в Корее в рамках системы Employment Permit System (EPS), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

По данным ведомства, практический отбор кандидатов начнется после открытия EPS-центра в Алматы. Здесь будут организованы тестирование на знание корейского языка EPS-TOPIK, оценка профессиональных навыков, а также обязательная подготовка работников перед выездом в Корею. При отборе учитываются образование, опыт работы и имеющиеся профессиональные сертификаты.

Отбор будет проходить по балльной системе. К участию смогут допускаться граждане в возрасте от 18 до 39 лет. Кандидат не должен иметь судимости, запрета на въезд или фактов депортации из Республики Корея, а также ограничений на выезд из Казахстана.

«Кандидаты, успешно прошедшие необходимые этапы, будут включены в официальный список соискателей. Для этого также потребуются действующий паспорт и прохождение медицинского обследования. В профиле кандидата будут отражаться сведения об образовании, профессиональном опыте, сертификатах, результатах тестирования, а также предпочтительных условиях трудоустройства. Это позволит работодателю выбирать работников из числа прошедших установленный отбор», – проинформировали в ведомстве.

При этом важно понимать: прохождение экзамена и включение в официальный список еще не означают автоматического трудоустройства. Окончательный выбор осуществляет корейский работодатель из числа зарегистрированных кандидатов.

Трудоустройство граждан Казахстана в рамках EPS будет осуществляться с учетом квот, определяемых Кореей.

После выбора кандидата работодатель направит ему трудовой договор. До его подписания работнику должны быть подробно разъяснены условия труда, включая должностные обязанности и режим работы. После подписания работник получает оригинал трудового договора.

«Предвыездная подготовка является обязательным этапом. Ее необходимо будет пройти в EPS-центре в Алматы. После этого предусмотрены оформление рабочей визы и выезд к месту работы.Срок трудоустройства в Корее в рамках EPS может составлять до трех лет. В предусмотренных случаях он может быть продлен еще на срок до одного года и десяти месяцев. Для работников, которые завершили установленный период работы и добровольно вернулись в Казахстан, предусмотрены более благоприятные условия для последующего возвращения в Корею», – сказано в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве обращают внимание граждан, планирующих работать в Корее, на необходимость пользоваться только официальной информацией государственных органов и уполномоченных организаций.

Не следует передавать документы или деньги частным посредникам, которые обещают «гарантированное трудоустройство», ускоренное прохождение отбора или включение в список кандидатов вне установленного порядка. Ни один посредник не может гарантировать получение рабочего места, поскольку окончательный выбор кандидата осуществляет корейский работодатель.

Информация о сроках начала регистрации, порядке подачи документов, проведении EPS-TOPIK и других этапах отбора будет опубликована дополнительно на официальных ресурсах Минтруда.

Напомним, по поручению Главы государства, в рамках дальнейшего укрепления казахстанско-корейского взаимодействия, проведена масштабная работа по интеграции страны в международные трудовые механизмы. В результате Казахстан официально включен в перечень стран-участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи.