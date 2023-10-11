Какие нормы права оспорили казахстанцы в Конституционном суде

В пресс-службе Конституционного суда РК рассказали о поступивших обращениях от граждан и проделанной работе с ними, передает Kazpravda.kz

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«В Конституционный суд всего поступило свыше 4,4 тыс. обращений, из которых 4,1 тыс. возвращены заявителям в связи с несоблюдением требований по форме, содержанию и условиям обращения в орган конституционного контроля. Более 150 обращений находятся на предварительном рассмотрении аппарата КС, из них 8 приняты к конституционному производству, 11 находятся на предварительном изучении у судей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на сегодня вынесено 33 нормативных постановления, из них по обращениям граждан – 27, от президента – 3, от депутатов Парламента – 1, по ходатайству представителя государственного органа – 1.

По обращениям граждан рассмотрена конституционность свыше 40 правовых норм, из них 8 признаны неконституционными, 16 -соответствующими Конституции в данном Конституционном судом истолковании.

Так, отдельные положения следующих нормативных правовых актов признаны не соответствующими основному закону:

– положения пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации «при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам», которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод;

– подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона «О государственной службе РК» в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

– подпункт 3) части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса о запрете на длительные свидания для пожизненно заключенных в первые 10 лет лишения свободы;

– абзац пятый пункта 3 нормативного постановления Верховного суда от 31 марта 2016 года № 2 «О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей», устанавливающий требование о приложении к заявлению в суд об усыновлении заключения молекулярно-генетической экспертизы;

– статья 13 Закона «О противодействии коррупции» в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

– подпункт 11) пункта 2 статьи 38 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» и подпункт 9) пункта 2 статьи 6 Закона «О правоохранительной службе» в части установления во взаимосвязи с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» бессрочного запрета на поступление на воинскую и правоохранительную службу лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд;

– первое предложение части первой статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения доступа осужденных к квалифицированной юридической помощи.

По данным пресс-службы, признанные неконституционными правовые нормы применены в решениях госорганов или судов общей юрисдикции, в результате чего были нарушены конституционные права и свободы заявителей, а также неопределенного круга лиц. Все они получили возможность восстановить нарушенные права на основании решений Конституционного суда.

Конституционным судом в целях единообразного правоприменения дано истолкование норм Трудового кодекса (1), Уголовно-процессуального кодекса (5), Уголовного кодекса (1), Кодекса об административных правонарушениях (4), Административного процедурно-процессуального кодекса (1), Закона «О пенсионном обеспечении в РК» (3) и Закона «О судебной системе и статусе судей РК» (1). Правовые последствия при применении истолкованной нормы такие же, как и при признании нормы неконституционной.