Какие нормы права оспорили казахстанцы в Конституционном суде

Культура и общество
107
Искакова Айдана
корреспондент

В пресс-службе Конституционного суда РК рассказали о поступивших обращениях от граждан и проделанной работе с ними, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

«В Конституционный суд всего поступило свыше 4,4 тыс. обращений, из которых 4,1 тыс. возвращены заявителям в связи с несоблюдением требований по форме, содержанию и условиям обращения в орган конституционного контроля. Более 150 обращений находятся на предварительном рассмотрении аппарата КС, из них 8 приняты к конституционному производству, 11 находятся на предварительном изучении у судей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на сегодня вынесено 33 нормативных постановления, из них по обращениям граждан – 27, от президента – 3, от депутатов Парламента – 1, по ходатайству представителя государственного органа – 1.

По обращениям граждан рассмотрена конституционность свыше 40 правовых норм, из них 8 признаны неконституционными, 16 -соответствующими Конституции в данном Конституционном судом истолковании.

Так, отдельные положения следующих нормативных правовых актов признаны не соответствующими основному закону:

– положения пункта 2 статьи 610 Налогового кодекса о взимании 50% госпошлины при кассации «при подаче административного иска, искового заявления по таким спорам», которые приводят к ущемлению и ограничению конституционного права каждого на судебную защиту своих прав и свобод;

– подпункт 6) пункта 3 статьи 16 Закона «О государственной службе РК» в части установления бессрочного запрета на поступление на государственную службу граждан, уволенных за совершение дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

– подпункт 3) части шестой статьи 141 Уголовно-исполнительного кодекса о запрете на длительные свидания для пожизненно заключенных в первые 10 лет лишения свободы;

– абзац пятый пункта 3 нормативного постановления Верховного суда от 31 марта 2016 года № 2 «О практике применения судами законодательства об усыновлении (удочерении) детей», устанавливающий требование о приложении к заявлению в суд об усыновлении заключения молекулярно-генетической экспертизы;

– статья 13 Закона «О противодействии коррупции» в части установления ограничения права на свободу предпринимательской деятельности лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

– подпункт 11) пункта 2 статьи 38 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» и подпункт 9) пункта 2 статьи 6 Закона «О правоохранительной службе» в части установления во взаимосвязи с подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона «О воинской службе и статусе военнослужащих» бессрочного запрета на поступление на воинскую и правоохранительную службу лиц, уволенных с воинской службы за отсутствие на службе без уважительной причины в течение трех и более часов подряд;

– первое предложение части первой статьи 482 Уголовно-процессуального кодекса в части ограничения доступа осужденных к квалифицированной юридической помощи.

По данным пресс-службы, признанные неконституционными правовые нормы применены в решениях госорганов или судов общей юрисдикции, в результате чего были нарушены конституционные права и свободы заявителей, а также неопределенного круга лиц. Все они получили возможность восстановить нарушенные права на основании решений Конституционного суда.

Конституционным судом в целях единообразного правоприменения дано истолкование норм Трудового кодекса (1), Уголовно-процессуального кодекса (5), Уголовного кодекса (1), Кодекса об административных правонарушениях (4), Административного процедурно-процессуального кодекса (1), Закона «О пенсионном обеспечении в РК» (3) и Закона «О судебной системе и статусе судей РК» (1). Правовые последствия при применении истолкованной нормы такие же, как и при признании нормы неконституционной.

#судьи #законы #граждане #нормы #обращения #Конституционный суд

Популярное

Все
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Приказ выше кодекса?
Пусть лучше украдут?
Когда донор продлевает жизнь
«Барыс» побеждает, «Арлан» не проигрывает!
Водопровод, да не тот…
Горизонты для дронов
Университетская наука создает портал – цифровой аналог агронома с 30-летним опытом работы
Никогда не опускать руки
Дружат театры меж собой
Вектор на демократизацию остается неизменным
Найти мир в себе
Экс-акима Актюбинской области приговорили к 8 годам колонии
Новую кемпинг-зону открыли в Алматы
Духовные ориентиры
Сердечных дел доктор
Казахстан направляет более 1600 тонн гуманитарной помощи в Афганистан
Стимулировать бизнес, развивать производство
Дань уважения истории
Удары грома и могущество ветра
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Ни дня без камеры
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Не убивайте детство
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Авиаторы и логисты обсудили будущее авиаперевозок в Казахстане
Девушка выпала из окна многоэтажки в Астане
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Самолет с казахстанцами вылетел из Израиля
О снижении пенсионного возраста шахтерам высказалась Жакупо…
Боевик «Время патриотов» откроет Неделю казахстанского кино…
Операторы связи игнорируют требования закона – глава комите…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]