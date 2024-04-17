Большая вода: какие противопаводковые работы проводятся в разных регионах Казахстана

фото: фото с сайта МКИ РК

На брифинге Республиканского информационного штаба на площадке СЦК руководитель фронт-офиса волонтеров области Абай Айдос Толеуканов поблагодарил волонтеров, политические партии, штаб Дома дружбы и жителей региона, иными словами, всех казахстанцев, которые в критический час объединились и борются со стихией не только в своем родном крае, но и помогают другим пострадавшим областям.

Волонтеры области Абай с марта участвуют в противопаводковых мероприятиях в Аягозском, Бескарагайском, Жарминском, Бородулихинском и Аксуатском районах.

– Поскольку ситуация в области стабилизируется, наши волонтеры выезжают в другие регионы. На сегодняшний день от имени области Абай собрано 124 тонны гуманитарной помощи, которая КамАЗом, поездом отправлена в западные регионы, пострадавшие от наводнения, – сказал Айдос Толеуканов.

Волонтерский штаб в Карагандинской области работает с 29 марта. Свыше 250 волонтеров выезжают в подтопленные населенные пункты, помогают в эвакуационных пунктах, собирают вещи, сортируют и распределяют их.

– В Темиртау в течение четырех дней не было питьевой воды, волонтеры доставляли ее пожилым и людям с инвалидностью. Содействовали поискам пропавшего рыбака. В Шетском районе помогали наполнять песком мешки, укреплять плотину, в Осакаровском – доставляли людям гуманитарку, – рассказала руководитель фронт-офиса волонтеров Карагандинской области Ардана Мырзанова.

По ее словам, карагандинцы отправили 40 тонн гуманитарной помощи в Костанайскую область. Груз для Уральска и Актобе помогли собрать индивидуальные предприниматели.

На днях открылся резервный склад для приема гуманитарной помощи в Северо-Казахстанской области.

– Мы работаем практически круглосуточно. Принимаем грузы из Кокшетау, Астаны. Нам направили КамАЗ с продуктами питания, одеждой и средствами гигиены из района Шал акына. Часть продуктов мы уже отвезли в подтопленные районы нашего региона. Пострадавшие от паводков люди к нам приходят и сами, забирают вещи и продукты питания, – рассказала руководитель РОО «Ассамблея жастары» по СКО Дарига Смаилова.

Несмотря на сложную обстановку, в подтопленных регионах продолжается учебный процесс. Как сообщила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Нурмуханова, с начала паводков 4 739 школьников, ранее находившихся в эвакуационных пунктах, размещены в детских оздоровительных центрах, общежитиях колледжей и вузов, интернатах специализированных и средних школ. Дополнительно подготовлено еще почти 8 тыс. мест для детей и их родителей.

За счет фонда «Всеобуч» школьников обеспечивают необходимыми принадлежностями, питанием и одеждой. Для качественной организации дистанционного обучения в регионах, пострадавших от паводков, устанавливают высокоскоростной Интернет.

К настоящему времени 13 школ в Костанайской, Актюбинской, Улытауской и Восточно-Казахстанской областях подключили к сети Starlink.

Более 26 тыс. педагогов и работников образования участ­вуют в противопаводковых мероприя­тиях, в том числе в берегоукрепительных работах. Около 400 школьных психологов оказывают психологическую помощь детям и гражданам, находящимся в пунктах эвакуации. Еще более 300 сотрудников территориальных департаментов и подведомственных организаций министерства организовывают качественный отдых и учебный процесс для прибывших детей.

– Для поддержки педагогов принято решение о переносе сроков их аттестации в Атырау­ской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях на более поздний срок. Отменено проведение мониторинга образовательных достижений обучающихся в 42 школах страны. Для всех обу­чающихся Актюбинской и Атырауской областей отменили СОР и СОЧ, – проинформировала Мереке Нурмуханова.

После снятия режима ЧС в регионах министерство совместно с уполномоченными госорганами составит список педагогов, которые пострадали во время паводков, и предпримет все меры, чтобы к началу нового учебного года педагоги и школы были готовы к учебному процессу.