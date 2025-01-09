Какие реформы и нововведения планирует Минтранспорта в 2025 году

Пресс-служба правительства подготовила информацию о планируемых реформах и нововведениях в Казахстане в начавшемся году в сфере транспорта и дорог, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиационные проекты

В Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.

Автомобильные дороги

До 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км — дороги I категории.

В 2025 году начнется реализация крупных проектов:

Кызылорда — Жезказган (208 км)

Актобе — Улгайсын (234 км)

Караганда — Жезказган (572 км)

Обход города Сарыагаш (102 км)

Обход города Кызылорда (20 км)

Кызылорда — Саксаульск (470 км)

Атырау — Доссор (86 км)

Обход города Рудный (16,9 км)

Жанаозен — Кендирли (156 км)

Обход города Петропавловск (8 км)

Обход города Туркестан (29,6 км)

Астана — Костанай — граница с РФ (830 км)

Обход города Шымкент (48 км)

Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км)

Атырау — Чапай (136 км)

Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км)

Алматы — Ушконыр (48 км)

Бейнеу — Саксаульск (736 км)

Мост через реку Урал (6,5 км)

Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов.

Железнодорожный и водный транспорт

В области железнодорожного транспорта также проводится ряд масштабных модернизаций. В 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов.

Будет завершено строительство железных дорог по проектам «Достык — Мойынты», что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12-60 пар поездов, а также «Обводная Алмата».

Также планируется открыть движение на участках «Достык – Бесқол» и «Мойынты – Балқаш». Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.

Морской транспорт и порт Актау

Для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.