Какие реформы и нововведения планирует Минтранспорта в 2025 году

Транспорт,Автодороги
116
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Пресс-служба правительства подготовила информацию о планируемых реформах и нововведениях в Казахстане в начавшемся году в сфере транспорта и дорог, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Авиационные проекты

В Казахстане началась реализация важнейших инфраструктурных проектов в области авиации. В соответствии с поручением Главы государства, в 2025 году будут построены новые аэропорты в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендирли. Ведутся работы по оформлению земельных участков и проектированию данных объектов.

Автомобильные дороги

До 2030 года в Казахстане будет реализован масштабный проект по улучшению транспортной инфраструктуры. Общая протяженность новых автодорог составит 4,7 тыс. км, из которых 3,7 тыс. км — дороги I категории.

В 2025 году начнется реализация крупных проектов:

    Кызылорда — Жезказган (208 км)
    Актобе — Улгайсын (234 км)
    Караганда — Жезказган (572 км)
    Обход города Сарыагаш (102 км)
    Обход города Кызылорда (20 км)
    Кызылорда — Саксаульск (470 км)
    Атырау — Доссор (86 км)
    Обход города Рудный (16,9 км)
    Жанаозен — Кендирли (156 км)
    Обход города Петропавловск (8 км)
    Обход города Туркестан (29,6 км)
    Астана — Костанай — граница с РФ (830 км)
    Обход города Шымкент (48 км)
    Атырау — Уральск (средний ремонт, 516 км)
    Атырау — Чапай (136 км)
    Алматы — Талгар — Байдыбек би (68 км)
    Алматы — Ушконыр (48 км)
    Бейнеу — Саксаульск (736 км)
    Мост через реку Урал (6,5 км)

Общий объем инвестиций для реализации этих проектов составляет более 9 трлн тенге, активно ведется работа по привлечению инвесторов.

Железнодорожный и водный транспорт

В области железнодорожного транспорта также проводится ряд масштабных модернизаций. В 2025 году будет закуплено 225 новых вагонов.

Будет завершено строительство железных дорог по проектам «Достык — Мойынты», что увеличит пропускную способность в 5 раз, обеспечивая бесперебойное движение 12-60 пар поездов, а также «Обводная Алмата».

Также планируется открыть движение на участках «Достык – Бесқол» и «Мойынты – Балқаш». Это решение поможет улучшить движение поездов на указанных участках и решить вопросы с грузоперевозками.

Морской транспорт и порт Актау

Для развития морского транспорта начато строительство контейнерного хаба в порту Актау, который увеличит его пропускную способность до 240 тыс. ЖФЭ в год. Это укрепит позиции Казахстана на международной логистической арене, позволит увеличить перевозки контейнеров по Транскаспийскому направлению через Азербайджан, Грузию и Турцию, а также перенаправить часть транзитных грузов, поступающих из Китая в Европу.

Также планируются углубительные работы в порту, что повысит его терминальную мощность и сделает более эффективным для контейнерных перевозок.

#реформы #дороги #проекты #планы #Минтранспорта #2025 год

Популярное

Все
Извлечь металлы, переработать шлаки
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Дорогу молодым!
Проблемы экономики требуется решать незамедлительно
Сбалансированный подход
Всеобъемлющее выступление
Последовательность и верность традициям
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Самый умный нашелся!
Найти работу по душе
Миллион за VIP-номер
Библиотека как центр притяжения
В Шымкенте проходят «Рождественские встречи-2025»
Началась рекультивация полигона
​​​​​​​Закон Республики Казахстан
63 села отказались от алкоголя
Наука должна служить во благо общества
Свалки под окнами
В полтора раза вырос экспорт зерна
Есть девять комфортных школ!
Закон Республики Казахстан
МВД обратилось к казахстанским водителям
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Цель – укрепить экономику и суверенитет
Трамп поинтересовался казахстанским видением прекращения военных действий на Украине
Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Черногории
Токаев подписал закон о противодействии незаконному обороту наркотических средств
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Культовый балет «Лебединое озеро» представит «Астана Опера»
Около 800 машин скопилось из-за непогоды на терминале у Темиртау
120 полицейских прибыли в резиденцию президента Южной Кореи для его ареста
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Посредственной назвал президент работу руководителей-экономистов
Президент направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
«Есть проблемные моменты» – Касым-Жомарт Токаев о работе правительства
На вопрос о планах возглавить ООН ответил Касым-Жомарт Токаев
Какие реформы и нововведения планирует Минздрав в 2025 году
Премьер посетил павильон-сферу на территории ЭКСПО
Информацию о переходе Казахстана к парламентской системе власти прокомментировал Токаев
Ашимбаев: Интервью еще раз демонстрирует приверженность президента принципам открытости
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Прорыв в дорожной сфере
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?

Читайте также

Лучших водителей определили в Шымкенте
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Казахстанцы смогут чаще летать в Туркестан
Выделенные на дорожные разметки 272 млн тенге похитили в Ак…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]