Токаев: Не все акимы и министры включены в процесс привлечения инвесторов

Выступая с посланием народу Казахстана, президент поручил работать над улучшением инвестклимата и условий для бизнеса, сообщает Kazpravda.kz

По словам главы государства, в условиях острой международной конкуренции за инвестиции первостепенная необходимость – принимать решения для привлечения капитала в режиме «здесь и сейчас». Поэтому Инвестиционный штаб при правительстве был наделен большими полномочиями. Это позволило ускорить реализацию проектов в таких приоритетных сферах, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, туризм, энергетика, машиностроение. Работу в заданном направлении нужно усиливать, чтобы не допустить снижения объема прямых инвестиций в экономику.

«Хочу отметить, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов. Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов «под ключ», которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП», – сказал глава государства.

Он напомнил, что в мае текущего года был подписан Указ «О мерах по либерализации экономики». Положения данного документа подлежат неукоснительному исполнению. Доля прямого участия государства в экономике остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу.

«Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства. В Послании 2022 года мною поручалось внедрить регулирование «с чистого листа»», – также напомнил президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность.