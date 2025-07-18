Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс

Президент,Налоги
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Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Налоговый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования: на 30% сокращается объем налоговой отчетности, на 20% уменьшается количество налогов, оптимизируются льготы и сборы. Существенные изменения коснулись всех ключевых направлений – от корпоративного и индивидуального подоходного налогов до стимулирования инвестиций и перераспределения налоговой нагрузки.

Установлена новая базовая ставка налога на добавленную стоимость (далее – НДС) –16%. Для медикаментов и медицинских услуг установлена пониженная ставка НДС – 5% с 2026 года и 10% с 2027 года.

Освобождаются от уплаты НДС услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), лечения орфанных и социально значимых заболеваний по перечню, определяемому Правительством, услуги по изданию книг в печатном виде, археологические работы.

Для реализации периодических печатных изданий установлена пониженная ставка НДС – 10%. Снижен порог обязательной регистрации по НДС до 10 тысяч МРП (40 млн тенге).

От индивидуального подоходного налога (далее – ИПН) освобождаются пенсионные выплаты из ЕНПФ. Транспортный налог снижен для автомобилей старше 10 лет. Увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – с 882 до 5 000 МРП.

Сокращено количество налогов: упраздняется единый земельный налог, по отдельным платам сокращено число ставок и сборов.

Оптимизированы специальные налоговые режимы – теперь их всего три: для самозанятых, на основе упрощенной декларации и для фермерских хозяйств.

Самозанятые смогут рассчитывать и уплачивать платежи через мобильное приложение.

Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, однако вводятся дифференцированные ставки: 25% – для банков (за исключением кредитования субъектов бизнеса) и игорного бизнеса, 5% – для организаций социальной сферы в 2026 году с повышением до 10% в 2027 году. Для сельхозпроизводителей ставка остается льготной – 3%.

Для стимулирования фондового рынка сохраняются налоговые льготы по дивидендам, выплачиваемым по биржевым ценным бумагам. До 2031 года от КПН освобождаются доходы от ценных бумаг, выпущенных холдингом «Байтерек». Дополнительно предусмотрены преференции для переработки полезных ископаемых и геологоразведки, включая нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на 5 лет для новых малорентабельных участков.

Вводятся прогрессивные ставки ИПН. Повышенная ставка 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8 500 МРП в год. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 000 МРП в год. Для фермеров с учетом сохранения льготы – 70% налог на доходы свыше данного предела составит 4,5%.

Введено повышенное налогообложение для физических лиц акцизом 10% на дорогостоящую продукцию: автомобили стоимостью свыше 75 млн тенге, суда – свыше 100 млн тенге, алкоголь – свыше 0,5 млн тенге/ литр, сигары – свыше 10 тысяч тенге/ штука. Также повышается налог на имущество, если совокупная стоимость объектов недвижимости превышает 450 млн тенге.

Существенно меняются подходы в налоговом администрировании. Камеральный контроль будет носить предупредительный характер. Упрощаются процедуры взыскания налоговой задолженности, предоставления отсрочки и рассрочки. При незначительных суммах задолженности не будут блокироваться счета бизнеса. Уведомления и меры будут применяться поэтапно в зависимости от суммы долга.

Кодекс вводится в действие с 1 января 2026 года.

Текст Кодекса публикуется в печати.

 

#закон #бюджет #налоговый кодекс

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