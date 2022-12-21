Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
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В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана и подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.
Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.