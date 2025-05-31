Комитетом противопожарной службы МЧС проведена рабочая встреча с представителями Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане с советником Ли Ин и атташе Сюй Цзяхуэй, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Основной темой обсуждения стало сотрудничество по вопросам угроз от природных пожаров на приграничных территориях.

За последние три года на приграничной территории произошло восемь загораний растительности, которые благодаря оперативным действиям своевременно ликвидированы и не допущено перехода на границу Китая.

Один из ключевых инструментов укрепления практического взаимодействия между ведомствами по чрезвычайным ситуациям наших стран, являются трансграничные учения как важный элемент общей архитектуры безопасности.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность своевременного и скоординированного реагирования на природные пожары с целью предотвращения угрозы для населения, объектов инфраструктуры и экосистем. Также, выразили готовность к расширению форматов взаимодействия, включая проведение совместных учений.