Казахстан и Китай укрепляют сотрудничество в борьбе с приграничными природными пожарами

Международное сотрудничество
3

Комитетом противопожарной службы МЧС проведена рабочая встреча с представителями Посольства Китайской Народной Республики в Казахстане с советником Ли Ин и атташе Сюй Цзяхуэй, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

 

 

Основной темой обсуждения стало сотрудничество по вопросам угроз от природных пожаров на приграничных территориях.
За последние три года на приграничной территории произошло восемь загораний растительности, которые благодаря оперативным действиям своевременно ликвидированы и не допущено перехода на границу Китая.

Один из ключевых инструментов укрепления практического взаимодействия между ведомствами по чрезвычайным ситуациям наших стран, являются трансграничные учения как важный элемент общей архитектуры безопасности.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность своевременного и скоординированного реагирования на природные пожары с целью предотвращения угрозы для населения, объектов инфраструктуры и экосистем. Также, выразили готовность к расширению форматов взаимодействия, включая проведение совместных учений.

#граница #КНР #пожарная безопасность

Популярное

Все
Вручены награды лучшим шахматистам
В Москве состоялся творческий вечер памяти казахской поэтессы Марфуги Бектемировой
Музыка нового поколения
Единовременную соцвыплату получат пенсионеры
Трагедия «Малого Октября в Казахстане»
Дети Карлага
Магди Макулов: богослов и кази
Не спонсор, а друг
У аграриев горячая пора
Чтобы детство было счастливым
Взял кредит и бизнес запустил
Трагедии научили ценить единство
Фестиваль российского кино прошел в Астане в пятый раз
Особенности финансовой стабильности
Плей-офф начинается с сенсации
Участники международного фестиваля вели речь об искусстве строительства
Не забудем!
А у нас в Шубаре газ!
C опорой на цифровизацию и доверие граждан
Векторы глобальной экономики и логистики
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
В Жастаре построили ферму XXI века
Тайна массового захоронения динозавров у «Реки Смерти»: учёные ближе к разгадке
В Павлодаре из-за пожара в такси пострадали четыре человека
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Досаев покинул должность акима Алматы
Новая услуга стала доступной казахстанцам в eGov Mobile
Астана примет высоких гостей – анонс мероприятий с Токаевым на этой неделе
Казахстан – Саудовская Аравия: новые вехи сотрудничества
22 золотые медали завоевали казахстанские боксеры
Бои человекоподобных роботов провели в Китае
От слесаря до начальника в газовой отрасли
Досаев подвёл итоги своей работы на посту акима Алматы
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Бахтияр Вагабзаде и казахская литература
Срезан склон холма, жди оползня…
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Бектенов обсудил с Генсеком ОТГ вопросы торгово-экономическ…
Более 130 делегаций встретились в Москве на международном ф…
Пилотный проект по раннему выявлению рака молочной железы з…
Министр обороны Казахстана принял участие в заседании ОДКБ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]