Казахстан впервые выступит во всех трех видах гимнастики на летней Олимпиаде

Фото: НОК РК

На главный старт четырехлетия отобрались Данил Мусабаев (батутная гимнастика), Милад Карими и Нариман Курбанов (спортивная гимнастика), а также Эльжана Таниева (художественная гимнастика)

Алия Юсупова высоко оценила выступление спортсменов на отборочных турнирах.

«Такого еще никогда не было. Мы выступим на Олимпиаде во всех трех видах гимнастики. Это большое достижение для нас. В 2016 году мы остались без путевки в спортивной гимнастике, в 2020 - в батутной гимнастике. Представители художественной гимнастики постоянно участвуют в Олимпийских играх с 2004 года. И в этом году квоту завоевала Эльжана Таниева. Обладателем путевки в батутной гимнастике стал Данил Мусабаев. В спортивной гимнастике страну представят Милад Карими и Нариман Курбанов. Это действительно отличный результат. Для достижения успеха спортсмены, тренеры и руководство Федерации работали вместе. При этом важно понимать внутренний мир спортсменов, общаться с ними. Ведь я сам была спортсменкой в свое время. Сейчас, как тренер, пытаюсь затронуть в атлетах то, что сокрыто», – отметила она.

Также президент Казахстанской федерации гимнастики добавила, что будущие олимпийцы усердно работали на протяжении всего сезона и прошли большое испытание как в физическом, так и в психологическом плане.

«Данил Мусабаев впервые едет на Олимпиаду. Он прошел квалификацию через этапы Кубка мира. Эту возможность он завоевал благодаря своему упорному труду. Мы очень рады его успеху. Милад Карими стал обладателем квоты на прошлогоднем чемпионате мира, а Нариман Курбанов недавно занял место среди лучших по итогам этапов Кубка мира. Эльжана Таниева не смогла получить путевку на прошлогоднем чемпионате мира, после чего ей было трудно собраться психологически, так как давил груз ответственности. Однако Таниева не сломалась. Собрав все силы, она стал чемпионкой Азии и пробилась на Игры», – проинформировала спикер.

Напомним, в этом году отборочные чемпионаты Азии по художественной и спортивной гимнастике прошли в Ташкенте (Узбекистан). Наши спортсмены показали высокие результаты. На первую ступень пьедестала поднялись Карими, Курбанов и Таниева.

«Я бы сказала, что результаты в Ташкенте – это исторический успех. Нариман Курбанов стал чемпионом в упражнениях на коне. Милад Карими впервые в истории завоевал серебряную медаль в многоборье, став первым казахстанцем, кому это удалось в данной дисциплине. Также он взял золотую медаль в опорном прыжке. Этот чемпионат Азии считается главным соревнованием накануне Олимпийских игр. Спортсмены оценивают свои возможности и обретают уверенность, выигрывая турнир. При этом отмечу, что основные соперники Наримана и Милада находятся в основном на азиатском континенте. Поэтому никто не отправляется на континентальные соревнования только для того, чтобы проверить себя. В каких бы соревнованиях гимнасты ни участвовали, они старается занять призовое место и показать высокие результаты», – сказала Алия Юсупова.

Также она озвучила, что лидер команды Эльжана Таниева прошла большой психологический тест, чтобы получить путевку.

Она осталась без квоты на прошлогоднем чемпионате мира. Для девушки это было большим ударом, потому что в мире художественной гимнастики были уверены, что Таниева решит там задачу по отбору на Игры. На ЧМ ей не повезло.

После мирового турнира приближались Азиатские игры. По словам Алии Юсуповой, в короткие сроки пришлось составить новые программы и постараться восстановить психологическое состояние Эльжаны.