Казахстанские сержанты успешно выступили на конкурсе в США

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Военнослужащие приняли участие в ежегодном конкурсе Best warrior, организованном для сержантского состава Национальной гвардией штата Аризона для определения лучших военнослужащих, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В международном аэропорту Астаны торжественно встретили сержанта батальона войсковой части 54835-А сержанта 3-го класса Аслана Дархана и сержанта парашютно-десантной роты войсковой части 18404 гвардии сержанта 2-го класса Рауана Тохтарбекова, прилетевших из США.

В состязании, развернувшемся на военной базе Навахо, приняли участие военнослужащие из семи штатов США, а также из Фиджи, Гуама, Тонги и Филиппин.  

Конкурс состоял из армейского боевого фитнес теста, нормативов по предметам обучения боевой подготовки, тактической подготовки в составе группы, топографии, патрулирования местности, тактической медицины, стрельбы из пулемета М-240В, автомата М-4, пистолета М-17 и марш-броска на 28 км в полной экипировке с грузом 12 кг.

– Несмотря на высокую конкуренцию, выполнение упражнений на образцах вооружения и приборах армии США, наши военнослужащие проявили бойцовские качества и стали лучшими в трех видах состязаний, – отметил старший команды инструктор-сержант управления по работе с сержантским составом Генерального штаба Вооруженных сил РК штаб-сержант Беглан Бейсалиев.

Мы уже сообщали, что сержант 3-го класса Дархан Аслан пробежал дистанцию на 800 метров за 2 минуты 5 секунд, установив рекорд за всю историю этого конкурса.

Кроме того, лучший результат – 3 часа 39 минут показали казахстанцы и в марш-броске на 28 км с 12-килограммовым вещмешком.  

При выполнении нормативов по боевой подготовке и стрельбе из различных видов оружия образцов Вооруженных сил США успех также сопутствовал гвардии сержанту 2 класса Рауану Тохтарбекову. Показав наилучший результат, он был отмечен сертификатом «Лучший стрелок».

#Казахстан #конкурс #США #МО

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