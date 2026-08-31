Дождь и снег ожидают в Казахстане в последний день лета

Погода

Прогноз погоды на понедельник, 31 августа опубликовал "Казгидромет"

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере, в центре, востоке, юго-востоке страны пройдут дожди с грозами, в дневные часы – град, шквал,  в ночные часы на северо-западе, в центре республики ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На западе, юге страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге, юго-востоке страны с пыльной бурей. На западе, северо-западе, севере, востоке, в центре РК ночью и утром – туман.

На северо-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе, в центре Актюбинской, на северо-западе, востоке Костанайской, в центре Мангыстауской, Карагандинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в области Ұлытау, на западе, севере Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на юге Карагандинской, на юго-западе области Абай, на западе, востоке, в центре Алматинской области, на юге, востоке, в центре области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

#Казахстан #погода #лето

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